Colosales cifras de Luis Díaz en 35 juegos con Bayern Múnich: año soñado para el Mundial 2026

Luis Díaz llegó al Bayern Múnich y las dudas sobre el fichaje fueron totales. En Alemania cuestionaron el dinero que puso la dirigencia por un atacante de 27 años, mientras que en Colombia se calificó de ‘retroceso’ lo del guajiro por pasar de la Premier League a la Bundesliga.

Partido a partido Lucho se ha encargado de callar bocas, así como de dar muestras de que su decisión de salir del Liverpool fue lo mejor que pudo hacer para preparar el Mundial 2026.

Luis Díaz celebra el gol contra el Mönchengladbach. Foto: FC Bayern via Getty Images

Durante el viernes pasado disputó su partido 35 con los rojos, con una gran actuación que le significó bonificar un gol más, así como otra asistencia.

Tras alcanzar un número cerrado de partidos, medios partidarios del equipo alemán le hicieron un análisis de lo que ha sido la estancia del cuestionado fichaje en su primer año con Bayern Múnich.

En una lista de cuatro puntos resaltaron durante los primeros tres los partidos jugados, goles y asistencias. Esto dio para decir que el jugador nacional ha sido partícipe, de alguna forma, en todos los juegos del Bayern, o por lo menos, cada 80 minutos.

Alerta en el Bayern de Luis Díaz: baja delicada días antes del partido de Champions

Cifras colosales de Lucho Díaz en Bayern Múnich:

35 juegos disputados

20 goles

16 asistencias

Participó en un gol cada 80 minutos

Dicho rendimiento elevado llena de ilusión a Colombia, que ve en el extremo la piedra angular para una Copa del Mundo donde se apunta a igualar, o superar la mejor participación en la historia (cuartos de final en Brasil 2014).

Mientras llega la fecha de la Copa del Mundo, a Díaz no le queda más que prepararse, recuperarse y seguir con el rendimiento alto que viene presentado en Europa. En poco se viene la disputa de Champions League, terreno que le resta conquistar y por el que va con Bayern.

Luis Díaz haciendo juegos con el balón oficial de la Champions League. Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Atalanta, reto próximo de Díaz

Después de haber dejado atrás un nuevo rival en Bundesliga, ahora Lucho y los suyos deberán preocuparse por lo que serán los octavos de final de Champions League ante Atalanta de Italia.

Será una llave con dos juegos; la ida se estará jugando en la semana próxima (10 de marzo), mientras que la vuelta está prevista el miércoles, 18 de marzo, donde el Bayern Múnich será local en Allianz Arena.

Luis Díaz reaccionó a situación que puede complicarle el Mundial 2026: habló fuerte y claro

Quien parte como el gran favorito de la llave es el elenco alemán. Tanto en nómina, así como en rendimiento en su liga local se ve mejor, pero los de Vincent Kompany deberán demostrarlo en campo y evitar un batacazo en la UCL.

En una entrevista reciente Lucho analizó la escuadra de Bérgamo: “Las cosas serán más difíciles ahora que en la fase liguera, porque ahora quedan los mejores equipos. Todos los equipos en octavos de final merecen estar ahí”.

Luis Díaz habló para los medios oficiales del Bayern Múnich. Foto: FC Bayern

“Atalanta es un gran club; será difícil para nosotros. Tener la ventaja de jugar en casa en la vuelta es muy importante. Podemos analizar lo que pasó en la ida y luego centrarnos en esos detalles para la vuelta en casa, con el apoyo de nuestra afición”, completó en su concepto previo a los octavos de Champions.