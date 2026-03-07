Luis Díaz reaccionó a situación que puede complicarle el Mundial 2026: habló fuerte y claro

Luis Díaz respondió a una de las preocupaciones más grandes que tiene el cuerpo técnico de la Selección Colombia: su alta cantidad de minutos con el Bayern Múnich.

En lo que va de temporada, el guajiro acumula un total de 2880 minutos en las piernas y todavía le falta la parte más exigente con las eliminatorias de Champions League a la vuelta de la esquina.

Es cierto que Luis Díaz es un jugador bendecido por las pocas lesiones que ha tenido en su travesía por Europa, sin embargo, corre riesgo de sufrir molestias musculares por la sobrecarga de partidos.

“Somos conscientes de lo que nos estamos jugando y tenemos que descansar porque ahora sí se viene lo bueno, es importante la recuperación. Ahora viene Champions y tenemos que trabajar igual, enfocados en lo que queremos. Muy orgulloso del equipo”, apuntó en entrevista con ESPN.

Específicamente sobre el Mundial 2026 y el grado de cansancio con el que pueda llegar, dijo: “Me siento bien físicamente, mentalmente, en todos los aspectos“.

“Estoy tranquilo por ese lado porque llegaré con confianza estupenda. El técnico ha manejado el descanso, hoy por lo menos me tiró con bastante tiempo para finalizar y ya tuve una semana de descanso, hay que recuperarse bien y estar enfocados. Sé que estaré bien físicamente par el Mundial”, sentenció.

Gol y asistencia en Bundesliga

Luis Díaz es considerado uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad. Su presente en el Bayern Múnich es envidiable y muestra de ello es que haya aumentado sus estadísticas en la victoria contra Borussia Mönchengladbach.

Lucho marcó el primer gol del partido con una espectacular volea sin dejarla caer, y minutos después dio una asistencia para el tanto convertido por el lateral derecho Konrad Laimer.

Con la victoria en el bolsillo tras el penal de Jamal Musiala, el cuerpo técnico del Bayern decidió darle descanso a Luis Díaz y lo sacó del campo para el ingreso de Raphaël Guerreiro.

Vincent Kompany aprovechó la comodidad del marcador para guardar sus mejores fichas, pensando en el partido del próximo martes contra Atalanta por los octavos de final de la Champions League.

“Los chicos que estuvieron en el campo demostraron por qué merecen jugar. Aprovecharon la oportunidad y no decepcionaron. Dije al principio de la temporada que tenía confianza en todo el equipo”, apuntó el estratega belga.

Luis Díaz celebrando su gol ante Borussia Mönchengladbach. Foto: AP

Bayern Múnich tiene una diferencia de catorce puntos en la tabla de posiciones de la Bundesliga y está encaminado hacia el título.

Ahora puede enfocar sus esfuerzos en la Champions, donde le tocó el mismo lado de Real Madrid, Manchester City y París Saint-Germain, entre otros.

La ilusión del triplete sigue viva para el gigante bávaro, que se ha acostumbrado a ganar sin importar los nombres que tenga sobre el campo de juego.