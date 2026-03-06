Deportes

La tabla de la Bundesliga tras un nuevo triunfo del Bayern con gol de Luis Díaz: Muy cerca del título

No solo fue un triunfo, sino que Bayern Múnich volvió a la lluvia de goles en la Bundesliga.

William Horacio Perilla Gamboa

6 de marzo de 2026, 5:08 p. m.
Luis Díaz celebra el gol contra el Mönchengladbach.
Luis Díaz celebra el gol contra el Mönchengladbach. Foto: FC Bayern via Getty Images

Nueva goleada, como ya es habitual en el Bayern Múnich de Luis Díaz. El gigante bávaro otra vez salió a vapulear a su rival y por si fuera poco, acercarse a una nueva corona en el fútbol alemán. No está muy lejos de asegurarlo y la ventaja con el segundo va en aumento.

Por la fecha 25 de la Bundesliga, Bayern Múnich fue local en el Allianz Arena ante el Borussia Mönchengladbach, club que se mueve por la zona media de la tabla de posiciones y que no pudo hacerle frente a los quilates que el rival le mostró. Otra vez la calidad pura en el ataque volvió a hacer acto de presencia con Luis Díaz como uno de los líderes.

Fue precisamente Luis Díaz el que comenzó la faena al minuto 33. Un gran remate del guajiro fue suficiente para abrir el marcador tras un majestuoso pase de León Goretzka. Este era el punto inicial para dominar totalmente el compromiso, hasta el minuto 89 cuando el Mönchengladbach pudo descontar para el 43-1 final.

Luis Díaz reaparecerá en Champions League al inicio de 2026
Luis Díaz reaparecerá en Champions League al inicio de 2026 Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Antes de finalizar el primer tiempo, Luis Díaz otra vez fue protagonista al colocar la asistencia para que Konrad Laimer anotara el segundo y avisara que el Bayern no solo va por los tres puntos, sino por otro abultado resultado que presiona a los que le persiguen, que ya parecen muy lejos en la tabla de posiciones.

La tabla de la Bundesliga

Jamal Musiala, quien está de vuelta tras una complicada lesión y ahora busca el cupo al Mundial con la Selección Alemania, anotó de penalti. El cuarto definitivo del Bayern fue obra de Nicolás Jackson con asistencia de Lennart Karl. Descontó el alemán Wael Mohya.

Con esta victoria, Bayern Múnich alcanzó los 66 puntos y se acerca a un nuevo título de la Bundesliga. Con este 4-1 le mete presión al Borussia Dortmund, su principal perseguidor con 52 puntos y que jugará en condición de visitante contra el Colonia. Los aurinegros están obligados a ganar para no perderle pisada al máximo favorito al trofeo.

La tabla de la Bundesliga.
La tabla de la Bundesliga. Foto: Pantallazo Google

En próximos días, Bayern Múnich enfrentará la serie de octavos de la Champions League contra el Atalanta de Italia y comenzará la recta final de la Bundesliga con varios partidos claves. El técnico Vincent Kompany visualiza un trofeo en una temporada llena de goles con el colombiano Luis Díaz como gran guía en la zona de ataque.

