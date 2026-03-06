La reacción del DT del Mönchengladbach tras el gol de Luis Díaz que lo cambió todo: “Duele especialmente”

Algo que ya es habitual en el Bayern Múnich de Luis Díaz y que tiene una nueva víctima. El gigante bávaro volvió a dominar a su rival y, además, se acerca a una nueva corona en el fútbol alemán. Está en una posición privilegiada, no muy lejos de asegurarla, y la ventaja sobre el segundo sigue en aumento.

Por la fecha 25 de la Bundesliga, Bayern Múnich fue local en el Allianz Arena ante el Borussia Mönchengladbach, club que se mueve por la zona media y que no pudo hacerle frente a los quilates que el rival le mostró. El visitante necesitaba de los tres puntos para dar un salto y evitar la zona baja, pero las cosas no salieron como se esperaba en el plan.

Otra vez la calidad pura en el ataque volvió a hacer acto de presencia con Luis Díaz como uno de los líderes y quien se reportó con gol y asistencia. El festín lo comenzó al minuto 33 cuando sacó el potente remate de volea para destruir al portero rival. Ese 1-0 puso oscuro el ambiente en el rival, tal como relató el mismo entrenador del Mönchengladbach.

Luis Díaz reaparecerá en Champions League al inicio de 2026 Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Por si fuera poco, Lucho colocó la asistencia para el segundo del Bayern y así seguir con la frustración del rival, que ya básicamente se apagó en su intento por al menos empatar. Fue el 2-0 a través de Konrad Laimer, quien aprovechó a la perfección un buen pase del mago guajiro, preciso para que solamente metiera el borde interno y poner a festejar.

La reacción del DT del Mönchengladbach

Estas acciones del primer tiempo fueron suficientes para que el ánimo del Mönchengladbach cayera por completo. El talento de Luis Díaz fue el detonante que llevó al entrenador Eugen Polanski a rendirse ante el contundente golpe del favorito de la Bundesliga.

“El segundo gol encajado justo antes del descanso, naturalmente, duele especialmente. Una pérdida así en Múnich no debería pasarte. Ya habíamos dicho que, contra el Bayern, tiene que salirte todo perfecto si quieres sacar algo aquí. En la primera parte hicimos, en líneas generales, un partido correcto, pero no fuimos lo bastante valientes como para atacar la profundidad”, dijo el entrenador del Mönchengladbach.

“Tuvimos algunos momentos para salir a la contra, pero nos faltó ese punto final de valentía para jugarlo con determinación y rematar. Había espacios, pero los aprovechamos demasiado poco. En la segunda parte, con la tarjeta roja, se puso extremadamente difícil. Aun así, el equipo se defendió y trató de resistir”, agregó Polanski.

En próximos días, Bayern enfrentará la serie de octavos de la Champions League contra el Atalanta de Italia y comenzará la recta final de la Bundesliga. El técnico Vincent Kompany visualiza un trofeo en una temporada llena de goles con el colombiano Luis Díaz como gran guía en ataque.