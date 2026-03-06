Deportes

Magistral asistencia de Luis Díaz que impacta el juego colectivo del Bayern: Lo hace muy fácil

Luis Díaz también registró asistencia ante el Borussia Mönchengladbach.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

6 de marzo de 2026, 6:24 p. m.
Momento exacto de la asistencia de Luis Díaz.
Momento exacto de la asistencia de Luis Díaz.

Nueva goleada del Bayern Múnich de Luis Díaz. El gigante bávaro otra vez dominó a su rival y también se acerca a una nueva corona del fútbol alemán. Lucho y sus aportes en zona ofensiva son claves para que el equipo alemán siga aumentando su nivel fecha tras fecha.

Por la jornada 25 de la Bundesliga, Bayern Múnich fue local en el Allianz Arena ante el Borussia Mönchengladbach, club que se mueve por la zona media de la tabla de posiciones y que no pudo hacerle frente a los quilates que el rival le mostró y a los toques punzantes de Luis Díaz. Otra vez la calidad pura del guajiro se vio en el ataque e hizo acto de presencia con gol y asistencia.

Luis Díaz fue el que comenzó el festín al minuto 33. Un gran remate del guajiro fue suficiente para abrir el marcador tras un majestuoso pase de León Goretzka. Sin dejarla caer, lucho metió los cordones del guayo para impactar el balón con un perfil envenenado.

Luis Díaz celebra el gol contra el Mönchengladbach.
Luis Díaz celebra el gol contra el Mönchengladbach. Foto: FC Bayern via Getty Images

Este fue el punto inicial para dominar el compromiso, hasta el minuto 89 cuando el Mönchengladbach pudo descontar para el 4-1 final. Además del gol, Lucho se vistió como la gran figura en el primer tiempo tras lanzar una sutil asistencia para el 2-0 parcial.

Asistencia de Luis Díaz para el triunfo del Bayern

En la reposición del primer tiempo, Luis Díaz colocó la asistencia para que Konrad Laimer anotara el segundo y avisara que el Bayern no solo iba por los tres puntos, sino por otro abultado resultado que presiona a los que le persiguen en la tabla, que ya aparecen muy lejos y es casi que campeón.

La asistencia de Luis Díaz demuestra su potencia en el ataque, capacidad técnica, velocidad y excelente estado físico. Además, de su facilidad para leer las jugadas en la ofensiva, los movimientos de sus rivales y tomar la decisión, si finalizar o mejor asistir a sus compañeros. Un juego casi de memoria que lo hace un atacante letal y muy completo en Europa.

YouTube video Qh-4bYMGdio thumbnail

Otra vez show de Lucho, gol y asistencia que le permiten lanzar más mensajes de confianza a todo un país que se ilusiona con una buena presentación en el Mundial 2026. Luis Díaz irá a la cita mundialista de Norteamérica como un jugador a seguir por el mundo y su temporada con el Bayern Múnich aumenta la expectativa de Colombia y de Néstor Lorenzo.

