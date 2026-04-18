Nerviosismo en Bayern Múnich y Luis Díaz: se reporta grave lesión que ya lamentan en Alemania

Jugador imprescindible en la idea de juego del técnico Vincent Kompany y es fundamental para que el eje de ataque funcione a la perfección. Se reporta durísima lesión en el Bayern Múnich y la preocupación aumenta en Alemania a dos meses del Mundial 2026.

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El delantero del Bayern Múnich y de la selección Alemania, Serge Gnabry, podría perderse el Mundial 2026 tras sufrir un desgarro muscular en un muslo, anunció el gigante bávaro en un comunicado de prensa.

Bayern publicó un comunicado en el que explica que Gnabry estaría de baja “durante un periodo prolongado” debido a “un desgarro en el músculo aductor del muslo derecho”.

Los vigentes campeones de la Bundesliga, que hasta hoy dominan y se acercan a un nuevo título, no precisaron la duración de la ausencia de Serge, pero la prensa alemana informó de que Gnabry ya ha disputado su último partido de la temporada con el club, lo que quiere decir que es muy probable que no aparezca en próximos juegos.

Luis Díaz (14) junto a sus compañeros en Bayern Múnich: Serge Gnabry (7), Michael Olise (17) y Harry Kane. Foto: Getty Images

La expectativa en Alemania avanza porque el socio de Luis Díaz y uno de los compañeros que más le ha ayudado en su instancia en tierras germanas podría perderse el Mundial y los tiempos de recuperación comienzan a verse con pinzas.

Podría perderse el Mundial 2026

Cabe recordar que el jugador de 30 años de edad fue titular en ambos partidos de los cuartos de final donde Bayern derrotó al Real Madrid para alcanzar las semifinales de la Champions League, donde se enfrentará al PSG, llave que podría tener la baja estelar de Gnabry.

En 21 partidos de la Bundesliga esta temporada, el atacante suma ocho goles y siete asistencias y sigue las pisadas de la influencia de Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz. El club bávaro no reveló cuándo ni cómo se produjo la lesión.

Gnabry es un habitual en las convocatorias de la selección Alemania y Julian Nagelsmann no duda de que él hace parte del primer equipo alemán para el Mundial 2026. Ha disputado 59 partidos con su país, en los que ha marcado 26 goles.

Jonathan Tah, Luis Díaz, Serge Gnabry y Harry Kane. Foto: Getty Images

Los médicos en Múnich priorizan su situación y ahora ya van contrarreloj para intentar que el futbolista esté en la Copa del Mundo sin contratiempos.

Bayern Múnich también está clasificado para las semifinales de la Copa de Alemania y tiene a tiro la Bundesliga. El empate contra el Stuttgart le será suficiente para asegurar la máxima corona del fútbol alemán y ya podrá concentrarse en sacar adelante la serie ante el PSG en Champions League.