Santa Fe cumple 85 años de historia, ¿cuántos títulos acumula el león de Bogotá?

Independiente Santa Fe cumple, este sábado 28 de febrero, 85 años de haber sido fundado por un grupo de exalumnos del Gimnasio Moderno cuyo fin principal era el de tener un club deportivo que no persiguiera objetivos con ánimo de lucro.

Omar Pérez con la Copa Sudamericana que ganó con Independiente Santa Fe en 2015. Foto: Colprensa - Sofía Toscano

“En Bogotá, el 28 de febrero de 1941, se reunieron los señores Escobar U. Guillermo, Gamboa A. Ernesto, Gutiérrez L. Tulio, Haim Roberto, Lleras Ll. Eduardo, Martín Alfonso, Martín Álvaro, Mendoza C. Eusebio, Mendoza C. Julián, Mora L. Hernán, Payán C. César, Reyes N. Luis Carlos, Robledo R. Luis, Rueda C. Gonzalo, Urdaneta H. Rafael y Valenzuela V. Pablo; y resolvieron crear un Club Deportivo de Football Association que llevará por nombre “Club Independiente Santa Fe”. Dicho club tendrá un carácter meramente deportivo, sin perseguir lucro de ninguna especie. Su domicilio será en esta ciudad, y hasta la expedición de sus estatutos estará dirigido por la siguiente directiva: Presidente Gonzalo Rueda Caro, vicepresidente Luis Robledo R., secretario-tesorero Ernesto Gamboa Álvarez, capitán del equipo de fútbol Luis Carlos Reyes Nieto, señala el acta de fundación del cuadro cardenal.

Justamente, para celebrar un nuevo aniversario, la Dimayor, ente rector del fútbol profesional colombiano, publicó en su página web unas palabras dedicadas al actual supercampeón.

“Este 28 de febrero, Independiente Santa Fe conmemora 85 años de historia en el fútbol profesional colombiano, y los celebramos con ellos”, dice la primera parte del mensaje publicado por la Dimayor.

Santa Fe ganó la Copa Sudamericana al argentino Huracán en 2015. Foto: Guillermo Torres

A renglón seguido, destaca la trayectoria del equipo, tanto a nivel nacional como internacional, marcada por una constante relevancia en el plano local y un creciente reconocimiento a nivel continental.

“Primer campeón nacional y uno de los clubes tradicionales del país, el conjunto ‘Cardenal’ ha construido una trayectoria marcada por títulos y el acompañamiento de su hinchada, que ha hecho del rojo capitalino un símbolo del fútbol colombiano. Desde la DIMAYOR enviamos un saludo especial a la institución, a sus jugadores, cuerpo técnico, directivos y a la fiel afición santafereña que sigue escribiendo esta historia con orgullo”, señaló la Dimayor.

Por su parte, en su cuenta en X, el cuadro capitalino publicó un video acompañado de un mensaje en el que recuerda los títulos obtenidos y en el que también aparece ‘Monaguillo’, el emblemático león que funge como mascota oficial del club que hoy celebra 85 años de historia.

En el mensaje hacen gala de sus 10 estrellas en el fútbol colombiano, los dos torneos internacionales obtenidos (Copa Sudamericana y Suruga Bank), las 5 Súperligas (el más campeón de este trofeo) y los tres campeonatos femeninos.

Leider preciado, uno de los jugadores más destacados de la historia reciente del club. Foto: Daniel Reina

“Feliz cumpleaños, León, y que cumplas muchos más, que feliz estoy, vamos a celebrar. Historia, tradición y grandeza: hoy Bogotá celebra #Los85DelLeón, el primer equipo profesional de la capital. ❤️💛