Deportes

Santa Fe cumple 85 años de historia, ¿cuántos títulos acumula el león de Bogotá?

El equipo cardenal fue el primer campeón del fútbol profesional colombiano en rama masculina y femenina.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

28 de febrero de 2026, 8:58 a. m.
Independiente Santa Fe, campeón de la Superliga BetPlay 2026. el título más reciente obtenido por los capitalinos.
Independiente Santa Fe, campeón de la Superliga BetPlay 2026. el título más reciente obtenido por los capitalinos. Foto: Cristian Bayona

Independiente Santa Fe cumple, este sábado 28 de febrero, 85 años de haber sido fundado por un grupo de exalumnos del Gimnasio Moderno cuyo fin principal era el de tener un club deportivo que no persiguiera objetivos con ánimo de lucro.

Once ideal de ventas más caras de jugadores en el FPC suma 64.6 millones de euros: Atlético Nacional arrasó
Omar Pérez con la Copa Sudamericana que ganó con Independiente Santa Fe en 2015.
Omar Pérez con la Copa Sudamericana que ganó con Independiente Santa Fe en 2015. Foto: Colprensa - Sofía Toscano

“En Bogotá, el 28 de febrero de 1941, se reunieron los señores Escobar U. Guillermo, Gamboa A. Ernesto, Gutiérrez L. Tulio, Haim Roberto, Lleras Ll. Eduardo, Martín Alfonso, Martín Álvaro, Mendoza C. Eusebio, Mendoza C. Julián, Mora L. Hernán, Payán C. César, Reyes N. Luis Carlos, Robledo R. Luis, Rueda C. Gonzalo, Urdaneta H. Rafael y Valenzuela V. Pablo; y resolvieron crear un Club Deportivo de Football Association que llevará por nombre “Club Independiente Santa Fe”. Dicho club tendrá un carácter meramente deportivo, sin perseguir lucro de ninguna especie. Su domicilio será en esta ciudad, y hasta la expedición de sus estatutos estará dirigido por la siguiente directiva: Presidente Gonzalo Rueda Caro, vicepresidente Luis Robledo R., secretario-tesorero Ernesto Gamboa Álvarez, capitán del equipo de fútbol Luis Carlos Reyes Nieto, señala el acta de fundación del cuadro cardenal.

Justamente, para celebrar un nuevo aniversario, la Dimayor, ente rector del fútbol profesional colombiano, publicó en su página web unas palabras dedicadas al actual supercampeón.

“Este 28 de febrero, Independiente Santa Fe conmemora 85 años de historia en el fútbol profesional colombiano, y los celebramos con ellos”, dice la primera parte del mensaje publicado por la Dimayor.

Deportes

Once ideal de ventas más caras de jugadores en el FPC suma 64.6 millones de euros: Atlético Nacional arrasó

Deportes

Dayro Moreno suma otro récord y hace historia: máximo goleador histórico de Once Caldas

Deportes

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Once Caldas goleó a Boyacá Chicó y movió la parte alta

Deportes

América de Cali anuncia a Tomás Ángel: detalles del delantero con pasado en Atlético Nacional

Deportes

Reclamo de Santa Fe al arbitraje contra Atlético Nacional salió caro: suspensión y millonaria multa

Deportes

Doblete de Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa: la descose y aviva rumores con Liverpool

Deportes

Inter de Bogotá dio bombazo al mercado: se traen joya de Selección Colombia desde Europa

Deportes

Eduardo Méndez sí le habló de frente a Diego Ulloa: se supo el picante reclamo que le hizo en El Campín

Deportes

Presidente de la Fifa salió salpicado en la polémica de Santa Fe y Nacional: “Urgentemente”

Deportes

Eduardo Méndez anuncia la primera medida que tomó, tras el gol anulado de Santa Fe ante Nacional

Marcha negocio por Johan Mojica: en Brasil dan club que lo quiere a poco del Mundial 2026
Santa Fe ganó la Copa Sudamericana al argentino Huracán en 2015.
Santa Fe ganó la Copa Sudamericana al argentino Huracán en 2015. Foto: Guillermo Torres

A renglón seguido, destaca la trayectoria del equipo, tanto a nivel nacional como internacional, marcada por una constante relevancia en el plano local y un creciente reconocimiento a nivel continental.

“Primer campeón nacional y uno de los clubes tradicionales del país, el conjunto ‘Cardenal’ ha construido una trayectoria marcada por títulos y el acompañamiento de su hinchada, que ha hecho del rojo capitalino un símbolo del fútbol colombiano. Desde la DIMAYOR enviamos un saludo especial a la institución, a sus jugadores, cuerpo técnico, directivos y a la fiel afición santafereña que sigue escribiendo esta historia con orgullo”, señaló la Dimayor.

Por su parte, en su cuenta en X, el cuadro capitalino publicó un video acompañado de un mensaje en el que recuerda los títulos obtenidos y en el que también aparece ‘Monaguillo’, el emblemático león que funge como mascota oficial del club que hoy celebra 85 años de historia.

En el mensaje hacen gala de sus 10 estrellas en el fútbol colombiano, los dos torneos internacionales obtenidos (Copa Sudamericana y Suruga Bank), las 5 Súperligas (el más campeón de este trofeo) y los tres campeonatos femeninos.

Minnesota United vs. Cincinnati: hora y canal para ver el posible debut de James Rodríguez
Leider preciado, uno de los jugadores más destacados de la historia reciente del club.
Leider preciado, uno de los jugadores más destacados de la historia reciente del club. Foto: Daniel Reina

“Feliz cumpleaños, León, y que cumplas muchos más, que feliz estoy, vamos a celebrar. Historia, tradición y grandeza: hoy Bogotá celebra #Los85DelLeón, el primer equipo profesional de la capital. ❤️💛

Más de Deportes

Luis Díaz, Kevin Mier y Nicolas Benedetti integran el once ideal de ventas más caras en la historia del FPC.

Once ideal de ventas más caras de jugadores en el FPC suma 64.6 millones de euros: Atlético Nacional arrasó

Dayro Moreno se convirtió en el máximo goleador histórico de Once Caldas de Manizales tras anotarle al Boyacá Chicó.

Dayro Moreno suma otro récord y hace historia: máximo goleador histórico de Once Caldas

Once Caldas goleó a Boyacá Chicó en Manizales.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Once Caldas goleó a Boyacá Chicó y movió la parte alta

Tomás Ángel, nuevo refuerzo de América de Cali.

América de Cali anuncia a Tomás Ángel: detalles del delantero con pasado en Atlético Nacional

Reclamo desde Santa Fe por la actuación de los árbitros ante Atlético Nacional.

Reclamo de Santa Fe al arbitraje contra Atlético Nacional salió caro: suspensión y millonaria multa

En medio de los rumores que lo vinculan con Liverpool, Luis Javier Suárez se reportó con doblete en Sporting Lisboa.

Doblete de Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa: la descose y aviva rumores con Liverpool

Internacional de Bogotá se hizo a jugador de pasos en Manchester City y Selección Colombia

Inter de Bogotá dio bombazo al mercado: se traen joya de Selección Colombia desde Europa

James Rodríguez podría debutar con Minnesota United ante Cincinnati.

Minnesota United vs. Cincinnati: hora y canal para ver el posible debut de James Rodríguez

Johan Mojica, lateral de Selección Colombia que podría dejar Europa a 100 días del Mundial 2026

Marcha negocio por Johan Mojica: en Brasil dan club que lo quiere a poco del Mundial 2026

Noticias Destacadas