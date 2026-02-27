Minnesota United vs. Cincinnati: hora y canal para ver el posible debut de James Rodríguez

Este sábado, 18 de febrero de 2026, Minnesota United de James Rodríguez enfrenta a Cincinnati por MLS. La hora de arranque será a las 4:30 p.m. de Colombia (3:51 p.m. de Saint Paul, Minnesota) y el canal para verlo será Apple TV.

Los focos de la prensa y los aficionados están puestos directamente en un jugador: James Rodríguez. El colombiano, refuerzo estrella de Minnesota United para esta temporada, parece estar ya en los planes de su entrenador para el juego.

La prensa estadounidense reporta que James Rodríguez podría tener su debut ante Cincinnati. La decisión final depende del entrenador del Minnesota United, Cameron Knowles, quien ya ha visto al colombiano entrenar con el resto del equipo.

“James Rodríguez está disponible para el partido inaugural en casa del Minnesota United el sábado, según informó el viernes el entrenador Cameron Knowles. El entrenador añadió que el debut del colombiano en la MLS no es inevitable contra el FC Cincinnati”, reveló Andy Greder, periodista que sigue de cerca la actualidad de The Loons.

Update: James Rodriguez is available for selection for #MNUFC home opener on Saturday, coach Cameron Knowles said Friday. Knowles said the Colombian’s #MLS debut is not inevitable vs. FC Cincinnati and they “will see how the game goes.” — Andy Greder (@andygreder) February 27, 2026

Fueron varios días de espera para James Rodríguez, de quien se supo que tuvo que aguardar para que le llegara su visa de trabajo. Ya con todo en regla, Minnesota United posteó un video donde se le vio en las primeras sesiones de entrenamiento.

¿Cómo va Minnesota United en la MLS?

Lo cierto es que previo al juego contra Cincinnati, James Rodríguez solo se ha perdido un partido por esta MLS 2026. Fue el pasado 21 de febrero, cuando Minnesota United visitó a Austin en el arranque de la competencia.

Así las cosas, en un partido, Minnesota United suma un punto. Vale oro, pues lo sacó en campo rival y ahora se espera que con James Rodríguez como su principal fichaje, pueda dar batalla de cara al resto de la temporada regular.

Partido de Minnesota United, contra Austin, en el arranque de la MLS 2026. James Rodríguez no alcanzó a estar. Foto: Getty Images

¿Cuándo jugó James Rodríguez su último partido?

El 18 de noviembre de 2025, cuando la Selección Colombia goleó 3-0 a Australia en amistoso y uno de esos tantos fue obra de James Rodríguez. Es decir, si debuta contra Cincinnati, habrán pasado 102 días entre su último juego y el primero con Minnesota United.

Penal de James Rodríguez que puso a ganar a Colombia contra Australia. Foto: Getty Images

Sin embargo, el último partido oficial de James Rodríguez en clubes fue el 8 de noviembre de 2025. Aún jugaba para Club León y fue en la derrota del cuadro esmeralda 2-1 ante Puebla en casa.

