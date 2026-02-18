Gobierno de Estados Unidos le dio respuesta a James Rodríguez: confirman qué pasó con su visa

James Rodríguez ya está completamente disponible para jugar con Minnesota United. El volante cucuteño solucionó su situación migratoria y recibió una respuesta positiva por parte del gobierno de Estados Unidos.

Aunque James tiene permitido el ingreso como turista, le faltaba obtener la visa de trabajo para poder entrenar y jugar partidos oficiales con la camiseta de Minnesota United.

Esa gestión se venía realizando desde la firma de su contrato laboral, sin embargo, el documento se demoró más de lo esperado en llegar.

James está desde hace días reunido con el plantel de Minnesota, pero no pudo actuar en ninguno de los amistosos y tampoco hizo parte de la pretemporada.

En términos administrativos ya tiene licencia para hacer su debut en Estados Unidos, aunque todavía falta la opinión del cuerpo técnico encabezado por Cameron Knowles. Minnesota United visita este sábado a Austin FC por la fecha 1 de la MLS y la presencia del colombiano depende de lo que decida su entrenador.

James Rodríguez ya luce los colores del Minnesota United. Foto: Minnesota United

Cuatro meses sin jugar

La principal duda es que James Rodríguez lleva cuatro meses sin jugar un partido de fútbol profesional. Su última aparición fue el 18 de noviembre del año pasado, en la victoria de la Selección Colombia sobre Australia en el Citi Field de Nueva York.

Aunque su contrato con el Club León iba hasta finales de diciembre, quedaron eliminados prematuramente de la Liga MX y todo el plantel recibió el permiso de irse a vacaciones.

James duró todo el mes de enero sin conseguir equipo y apenas hasta inicios de febrero llegó a un acuerdo para firmar con Minnesota United.

Aunque estuvo entrenando por su cuenta con expertos en acondicionamiento físico, todavía falta que Knowles de su veredicto y analice cuántos minutos le puede dar contra Austin.

Minnesota United anunció con bombos y platillos la presencia de James Rodríguez en el partido de la fecha 2 contra Cincinnati FC, duelo en el que harán las veces de local en el Allianz Field. Las entradas para ese compromiso ya se encuentran disponibles con el volante colombiano como el principal atrativo para llenar los 19.000 asientos del estadio.

Llegó la visa de trabajo

Julián Capera, periodista colombiano, confirmó que James Rodríguez ya tiene su visa de trabajo en orden para emprender esta nueva travesía en la MLS contra estrellas como Lionel Messi, Thomas Müller y muchos más.

“James Rodríguez recibe hoy su visa de trabajo y está disponible para el cuerpo técnico de Minnesota a partir de este momento. El equipo va camino a Texas para el primer partido de la temporada ante Austin”, indicó en sus redes sociales.

James hará su estreno en Estados Unidos, país donde la afición colombiana es numerosa y hay altas expectativas por verlo en acción faltando pocos meses para el Mundial 2026.