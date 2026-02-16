Deportes

Directivo de Millonarios respondió a las declaraciones de James Rodríguez: dio la otra versión

Ariel Michaloutsos se refirió a la frase del futbolista en la que dijo que era “todo chisme” sobre su regreso a la liga colombiana.

Sebastián Clavijo García

16 de febrero de 2026, 2:57 p. m.
Ariel Michaloutsos se refirió al fichaje fallido de James Rodríguez a Millonarios.
Ariel Michaloutsos se refirió al fichaje fallido de James Rodríguez a Millonarios. Foto: Minnesota United FC // Colprensa

Ariel Michaloutsos, director deportivo de Millonarios, respondió a las declaraciones de James Rodríguez en la que aseguró que era “todo chisme” su posible fichaje por el cuadro embajador.

En una extensa charla con Win Sports, Michaloutsos tocó el tema de James y dio la otra versión de los hechos. “Yo no hablé nunca con James, pero creo que acá el club se puso a disposición de todo lo que necesitara si él estaba dispuesto”, señaló.

Se complica el debut de James Rodríguez: confirman la razón por la que no puede entrenar

De acuerdo a estas declaraciones, sí hubo acercamientos con el entorno del jugador y Millonarios puso a su disposición todas las facilidades para que el negocio se hiciera realidad.

El club le iba a brindar absolutamente todo, pero bueno quizás no estaba en su intención volver al fútbol colombiano. No te puedo dar precisiones porque nunca tuve conocimiento de eso”, agregó.

Según se conoció justo antes de que James Rodríguez firmara contrato con Minnesota United, a Millonarios se le informó que no había posibilidades de concretar el fichaje por los acuerdos publicitarios que firmó James Rodríguez de cara al Mundial 2026.

El capitán de la Selección Colombia tiene una alianza con BetPlay, empresa que patrocina la liga colombiana y que usa la imagen de James para promocionar su marca de apuestas antes de cada partido.

Sumado a eso, el volante cucuteño tenía el deseo de jugar en alguna de las sedes elegidas para la Copa del Mundo. El año pasado jugó en México y este año hará su estreno en la MLS de Estados Unidos.

Así reapareció Falcao García un día después de su lesión: el video retumba en Millonarios

James considera que no es momento de volver al fútbol profesional colombiano, aún cuando varios equipos le han estado coqueteando desde hace meses. Junior lo intentó en 2025, Millonarios en 2026 y Atlético Nacional parece estar abierto a una negociación futura.

Por lo pronto firmó seis meses en Minnesota United y está a la espera de obtener la visa de trabajo para hacer su debut oficial en el fútbol norteamericano. Después del Mundial volverá a quedar libre para elegir su próximo destino o renovar contrato con los Loons.

James Rodríguez ya luce los colores del Minnesota United.
James Rodríguez ya luce los colores del Minnesota United. Foto: Minnesota United

¿Qué dijo James Rodríguez sobre Millonarios?

El día de su presentación oficial le preguntaron sobre la supuesta negociación con Millonarios y la respuesta fue contundente.

“No se tuvo claridad, ni contactaron a la gente mía sobre esto. Con Falcao hablé, pero no hablé de esto. Todo lo que se habló, vamos a decirle coloquialmente, fue todo chisme”, declaró ante los medios de comunicación que llegaron hasta la sede de Minnesota United.

En esa misma declaración le soltó una crítica al periodismo colombiano. “En la prensa sacan cosas que no son reales. Así pasó cuando lo de Junior también; sacaron cosas que no fueron reales. La gente que está al lado mío sabe cómo fue todo”, agregó.

Noticias Destacadas