James Rodríguez concedió su primera rueda de prensa como jugador de Minnesota United. El volante cucuteño habló sobre su fichaje a Millonarios y la conversación que sostuvo con Falcao García.

Lejos de confirmar que estuviera cerca de ponerse la camiseta azul, James calificó de “puro chisme” todo lo que se dijo en Bogotá a partir de las declaraciones de Gustavo Serpa.

“No se tuvo claridad, ni contactaron a la gente mía sobre esto. Con Falcao hablé, pero no hablé de esto. Todo lo que se habló, vamos a decirle coloquialmente, fue todo chisme”, dijo.

El capitán de Colombia aprovechó para lanzar una crítica. “En la prensa sacan cosas que no son reales. Así pasó cuando lo de Junior también; sacaron cosas que no fueron reales. La gente que está al lado mío sabe cómo fue todo”, sentenció.

Por último, se refirió al momento que atraviesa el fútbol profesional colombiano. “Tiene que crecer más en muchos puntos. Ahora que estuve en Colombia pude ver fútbol también; tiene que crecer en muchas cosas. No me voy a meter tanto en eso. Tiene que crecer para que cuando vayan afuera puedan competir de igual a igual con las ligas fuertes”, señaló.

En su primer día como jugador de Minnesota United, equipo que juega en la primera división de Estados Unidos, el volante cucuteño atendió a los medios y confesó sus sensaciones de este nuevo capítulo que inicia al menos hasta mitad de año.

El contrato podrá renovarse si así lo desean ambas partes, pero esa negociación se llevará a cabo hasta después del Mundial 2026.

“He jugado en clubes grandes y buenos, pero quería venir a esta liga y cuando se dio la chance de este gran club, estuvo lento todo, pero se dio”, dijo el volante de 34 años.

James confesó que hizo “esfuerzos” para llegar a la MLS y que Minnesota United también puso de su parte para que se diera final feliz al acuerdo. “Estoy aquí y esperemos ganar cosas porque yo siempre quiero ganar", insistió.

¿Por qué eligió a Minnesota United?

Sobre la razón de su aterrizaje en Minnesota United, por encima de otras dos opciones que sonaron como Columbus Crew y Austin FC, declaró: “Es el club que más avanzó, que me quiere, que quiere que yo juegue aquí. Cuando te quieren, tienes que dejar todo por esas personas e intentar no fallarles, por eso estoy aquí”, señaló.

La sede del Mundial fue fundamental en la decisión. “Estoy en una etapa única, grande. En cinco meses tengo la Copa del Mundo, en cinco meses tengo una copa en la que no puedo fallar. Es verdad que esto fue una de las claves para venir”, finalizó.

James confesó que ha estado en contacto con Néstor Lorenzo. “Desde que se supo hablé con él y me dijo que no lo pensara, que estaría bien”, reveló.