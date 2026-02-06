Deportes

La reacción del director deportivo del Minnesota United al fichaje de James: “Fuerza colectiva”

Khaled El-Ahmad, director deportivo del Minnesota United, se refirió al fichaje de James Rodríguez.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

6 de febrero de 2026, 7:25 p. m.
James Rodríguez y el director deportivo en rueda de prensa.
James Rodríguez y el director deportivo en rueda de prensa. Foto: Oficial Minnesota.

James Rodríguez le pone fin a su novela del mercado de pases y pudo ser anunciado por su nuevo club. El capitán de la Selección Colombia se convirtió en fichaje estrella del Minnesota United de la MLS. A través de un comunicado oficial y posterior rueda de prensa, el club estadounidense dio detalles del nuevo contrato, que estará vigente por seis meses, con posibilidad de extenderlo hasta diciembre.

El anuncio de su nuevo club cae en plena recta final hacia el Mundial 2026 y ahora tendrá meses de actividad en Norteamérica pensando en la preparación para junio y julio. El director deportivo de Minnesota United dio sus primeras impresiones sobre el jugador estrella y se vio complacido por el movimiento que tuvieron en el mercado de pases.

“James es un jugador cuya calidad, visión y experiencia al más alto nivel son indiscutibles. Nos entusiasma incorporar su creatividad e inteligencia futbolística a nuestro grupo”, comenzó diciendo Khaled El-Ahmad en la rueda de prensa.

Director deportivo de Minnesota United habló de James

Asimismo, El-Ahmad dijo que el fichaje de James será clave para fortalecer el juego colectivo y no recaer o depender solamente del talento individual del volante colombiano.

Deportes

James Rodríguez frenó en seco a los hinchas de Millonarios y los aterrizó: “Todo chisme”

Deportes

Fecha y horario del primer partido de James Rodríguez en la MLS: Minnesota United lo confirmó

Deportes

Minnesota United cambió una condición del contrato de James Rodríguez: esto dice el comunicado oficial

Deportes

Este es el canal que pasa los partidos del Minnesota United con James Rodríguez en la MLS

Deportes

Anuncio oficial: James Rodríguez fue presentado por su nuevo equipo y firmó por seis meses

Deportes

Hernán Peláez vuelve a los medios: así fue el anuncio que causó revuelo con Martín De Francisco

Deportes

Atlético Nacional le consiguió equipo a Emilio Aristizábal: acuerdo inminente para todo el 2026

Deportes

James Rodríguez se pronunció tras su llegada a Minnesota: este es el primer mensaje oficial

Deportes

Camerino del Minnesota United dio veredicto a la llegada de James Rodríguez: jugador habló claro

Deportes

Revelan qué pasó con el fichaje de James Rodríguez a Minnesota United: se conoció lo último

“Al mismo tiempo, este fichaje se basa en la fuerza colectiva, no en confiar todo en un solo individuo”, declaró Khaled El-Ahmad.

¿Cómo se dio la negociación por James Rodríguez?

“Siempre estás abierto y empiezas a explorar en tu mente: ¿Qué puedes añadir y en qué momento? Creo que cuando nos pusimos en contacto por primera vez, gracias a sus representantes, Víctor y Fabrizio hicieron un muy buen trabajo hablando de esta posibilidad. Probablemente ya lo hayamos mencionado en noviembre. A veces solo hay que esperar a que sucedan ciertas cosas; aquí en Minnesota United están sucediendo muchas cosas, dentro y fuera de la cancha”.

Más detalles del fichaje de James

“Fue realmente interesante cómo rápidamente coincidimos en algunas de nuestras ideas sobre lo que es bueno para ambas partes. Empecé a decirle a James: ‘Hay un clima hermoso y hay playas aquí…’. Me emociona que la persona con esta gran personalidad dijera: ‘De hecho, eso es a lo que quiero pertenecer: ayudar a los jóvenes. Además, creo que el grupo me ayudará. A veces, las cosas simplemente se dan”, agregó el director deportivo.

Su nueva casa será el Allianz Field, un estadio de algo más de 20 mil espectadores. Este escenario está ubicado en la ciudad de Saint Paul, que se conoce como la ciudad gemela de Minneapolis. Su firma se da en medio de extremas condiciones climáticas y anhela que el frío y la nieve no sean un impedimento para avanzar en sus objetivos.

Más de Deportes

James Rodríguez admitió la conversación con Falcao, pero no le dio alas a Millonarios

James Rodríguez frenó en seco a los hinchas de Millonarios y los aterrizó: “Todo chisme”

James Rodríguez y el director deportivo en rueda de prensa.

La reacción del director deportivo del Minnesota United al fichaje de James: “Fuerza colectiva”

James Rodríguez presentado oficialmente en Minnesota United.

Fecha y horario del primer partido de James Rodríguez en la MLS: Minnesota United lo confirmó

James Rodríguez junto al director deportivo de Minnesota United.

Minnesota United cambió una condición del contrato de James Rodríguez: esto dice el comunicado oficial

James presentado en Minnesota United.

Este es el canal que pasa los partidos del Minnesota United con James Rodríguez en la MLS

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 13: James Rodríguez #10 of Colombia looks on during field regonition ahead of their final match against Argentina as part of CONMEBOL Copa America USA 2024 at Hard Rock Stadium on July 13, 2024 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Anuncio oficial: James Rodríguez fue presentado por su nuevo equipo y firmó por seis meses

Martín de Francisco y Hernán Peláez.

Hernán Peláez vuelve a los medios: así fue el anuncio que causó revuelo con Martín De Francisco

Emilio Aristizábal, delantero de Atlético Nacional.

Atlético Nacional le consiguió equipo a Emilio Aristizábal: acuerdo inminente para todo el 2026

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe

Presidente de Santa Fe confirmó nuevo fichaje de lujo para la Copa Libertadores: “Está negociado”

Luis Suárez sorprendido por la fractura de un rival.

Luis Suárez fue a un balón y fracturó a un rival en Portugal: Estremecedoras imágenes

Noticias Destacadas