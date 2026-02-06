La reacción del director deportivo del Minnesota United al fichaje de James: “Fuerza colectiva”

James Rodríguez le pone fin a su novela del mercado de pases y pudo ser anunciado por su nuevo club. El capitán de la Selección Colombia se convirtió en fichaje estrella del Minnesota United de la MLS. A través de un comunicado oficial y posterior rueda de prensa, el club estadounidense dio detalles del nuevo contrato, que estará vigente por seis meses, con posibilidad de extenderlo hasta diciembre.

El anuncio de su nuevo club cae en plena recta final hacia el Mundial 2026 y ahora tendrá meses de actividad en Norteamérica pensando en la preparación para junio y julio. El director deportivo de Minnesota United dio sus primeras impresiones sobre el jugador estrella y se vio complacido por el movimiento que tuvieron en el mercado de pases.

“James es un jugador cuya calidad, visión y experiencia al más alto nivel son indiscutibles. Nos entusiasma incorporar su creatividad e inteligencia futbolística a nuestro grupo”, comenzó diciendo Khaled El-Ahmad en la rueda de prensa.

Director deportivo de Minnesota United habló de James

Asimismo, El-Ahmad dijo que el fichaje de James será clave para fortalecer el juego colectivo y no recaer o depender solamente del talento individual del volante colombiano.

It's James with a message 👋 pic.twitter.com/0TLa7j8upX — Minnesota United FC (@MNUFC) February 6, 2026

“Al mismo tiempo, este fichaje se basa en la fuerza colectiva, no en confiar todo en un solo individuo”, declaró Khaled El-Ahmad.

¿Cómo se dio la negociación por James Rodríguez?

“Siempre estás abierto y empiezas a explorar en tu mente: ¿Qué puedes añadir y en qué momento? Creo que cuando nos pusimos en contacto por primera vez, gracias a sus representantes, Víctor y Fabrizio hicieron un muy buen trabajo hablando de esta posibilidad. Probablemente ya lo hayamos mencionado en noviembre. A veces solo hay que esperar a que sucedan ciertas cosas; aquí en Minnesota United están sucediendo muchas cosas, dentro y fuera de la cancha”.

Más detalles del fichaje de James

“Fue realmente interesante cómo rápidamente coincidimos en algunas de nuestras ideas sobre lo que es bueno para ambas partes. Empecé a decirle a James: ‘Hay un clima hermoso y hay playas aquí…’. Me emociona que la persona con esta gran personalidad dijera: ‘De hecho, eso es a lo que quiero pertenecer: ayudar a los jóvenes. Además, creo que el grupo me ayudará. A veces, las cosas simplemente se dan”, agregó el director deportivo.

Su nueva casa será el Allianz Field, un estadio de algo más de 20 mil espectadores. Este escenario está ubicado en la ciudad de Saint Paul, que se conoce como la ciudad gemela de Minneapolis. Su firma se da en medio de extremas condiciones climáticas y anhela que el frío y la nieve no sean un impedimento para avanzar en sus objetivos.