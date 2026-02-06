James Rodríguez fue anunciado oficialmente como nuevo fichaje de Minnesota United. A través de un comunicado oficial, el club estadounidense informó sobre las condiciones del acuerdo y lo que podría pasar después de su finalización en el mes de junio.

Inicialmente, se dijo que James solo jugaría hasta mitad de año; sin embargo, se incluyó una nueva condición para que continúe en el equipo por todo lo que resta de la temporada.

Este es el canal que pasa los partidos del Minnesota United con James Rodríguez en la MLS

“Minnesota United anunció hoy que el club ha fichado al mediocampista ofensivo James Rodríguez con un contrato garantizado hasta junio de 2026, sumado a una opción del club hasta diciembre de 2026″, apuntaron en la página web.

En ese orden de ideas, y dependiendo de su rendimiento en el campo de juego, James podría quedarse en Estados Unidos hasta después de jugar la Copa del Mundo.

Minnesota United se aseguró de cortar el contrato del volante cucuteño si no cumple las expectativas o tener la prioridad de añadirle un semestre más si así lo consideran oportuno.

Primeras declaraciones de James Rodríguez

En el mismo comunicado se incluyeron las declaraciones de James Rodríguez, quien se mostró emocionado por “este nuevo capítulo” que emprende en Estados Unidos.

“Espero estar en mi mejor momento para llevar alegría a esta ciudad y a todos los que confían en mí. Tengo muchas ganas de conocer a todos los apasionados aficionados de Minnesota, porque también soy un jugador apasionado que quiere darlo todo en la cancha y siempre quiere ganar”, dijo.

James viene de dejar buenas sensaciones en Club León, aunque su equipo apenas logró superar la primera fase del torneo Clausura y quedó en los últimos lugares al cierre del año.

En Minnesota United se encontrará con un torneo totalmente diferente, pues se juega en dos conferencias de 15 equipos cada una, y luego hay cruces entre los mejores ocho clasificados hasta conocer al finalista.

Si James no renueva su contrato hasta diciembre, solo jugará la primera parte del campeonato, sin alcanzar a disputar las finales de conferencia o pelear por el título de la MLS.

James Rodríguez es nuevo jugador de Minnesota United de la MLS. Foto: Getty Images

¿Cuándo será el debut de James Rodríguez con Minnesota United?

Minutos después de anunciar la llegada del ‘10′, los directivos de Minnesota United revelaron que el debut de James Rodríguez será el 28 de febrero, enfrentando a Cincinnati FC en condición de local.

El club espera un impacto inmediato en las finanzas, pues conocen el poder de convocatoria que tiene el capitán de la Selección Colombia.

“James es un jugador cuya calidad, visión y experiencia al más alto nivel son indiscutibles. Nos entusiasma incorporar su creatividad e inteligencia futbolística a nuestro grupo. Al mismo tiempo, este fichaje se basa en la fuerza colectiva, no en confiar todo en un solo individuo”, declaró Khaled El-Ahmad, director deportivo del MNUFC.

El-Ahmad consideró que “James puede aportar una dimensión importante al equipo. Nos centramos en integrarlo de la mejor manera y en asegurarnos de que contribuya de forma que eleve al grupo. Confiamos en que, juntos, podemos crear algo impactante para nuestra comunidad, nuestro club y nuestra afición”.