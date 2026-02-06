Deportes

Este es el canal que pasa los partidos del Minnesota United con James Rodríguez en la MLS

James Rodríguez ya fue oficializado en el Minnesota United de la MLS.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

6 de febrero de 2026, 5:03 p. m.
James fue presentado en Minnesota United.
James fue presentado en Minnesota United. Foto: Oficial Minnesota

La novela llegó a su fin y Colombia respira. El capitán de la selección por fin pudo encontrar club en esta recta final hacia el Mundial 2026. Luego de la bulla con Millonarios y la preocupación por el tiempo que llevaba sin jugar tras la salida del Club León de México, el volante colombiano apagó los rumores y ya estampó su firma por los próximos seis meses.

Minnesota United agilizó el trámite y pudo confirmar el fichaje que todos estaban esperando. James Rodríguez ya fue presentado oficialmente como su nueva estrella y llega con un contrato de corta duración, con la idea de que pueda acoplarse a los objetivos del club, tenga el rodaje necesario en la MLS y la continuidad clave para el Mundial 2026.

En el contrato con Minnesota se estableció una posibilidad de poder renovarlo hasta diciembre, dependiendo de los objetivos y si el jugador colombiano puede adaptarse al norte de Estados Unidos. Un reto más para la carrera de James Rodríguez, donde intentará dar un golpe de autoridad y llevar al club de Minneapolis al título de la MLS.

James Rodríguez presentado en Minnesota United.
James Rodríguez defenderá los colores de Minnesota United. Foto: Oficial Minnesota.

La expectativa abunda en Colombia por la posibilidad de ver los partidos del Minnesota United en la televisión. La realidad es que los operadores conocidos, como Win Sports, Disney +, ESPN o incluso los canales Caracol y RCN, no tienen en su parrilla de programación la MLS.

¿Cómo ver los partidos de James Rodríguez en la MLS?

Para seguir la actividad de James Rodríguez en la MLS, deberá tener activa la suscripción a Apple TV, el único operador autorizado para ver los partidos del Minnesota United de forma legal en Latinoamérica. No solo eso, sino que todos los juegos, fecha tras fecha, los tendrá de inmediato en esta plataforma digital.

Cabe recordar que, al tener la suscripción a Apple TV en Colombia, tendrá acceso a todos los partidos de la temporada regular de la MLS, incluidos más torneos del fútbol estadounidense, como la Audi MLS Cup Playoffs, MLS All-Star Game, la Leagues Cup y la Campeones Cup, sin costo adicional.

¿Cuánto vale la suscripción a Apple TV en Colombia?

La suscripción a Apple TV en Colombia tiene un costo aproximado de $29.900 COP al mes. Antes de cancelar el valor por primera vez, la aplicación le permite una prueba gratuita por siete días.

Asimismo, la cobertura le permitirá en idioma inglés o español seguir los partidos, y encontrará resúmenes, datos, estadísticas, rueda de prensa, análisis y todo el cubrimiento de la MLS.

¿Cuándo sería el primer partido de James Rodríguez con el Minnesota United?

En esta nueva etapa en la MLS, se aproxima su debut en las próximas semanas. El sábado 21 de febrero comenzará la temporada de la MLS y Minnesota United enfrentará al Austin FC en el Q2 Stadium de Texas, desde las 8:30 pm de Colombia.

