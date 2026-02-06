Fecha y horario del primer partido de James Rodríguez en la MLS: Minnesota United lo confirmó

Por fin la novela que tenía en expectativa a todo un país llegó a su final. Minnesota United, tras varios rumores y al borde de comenzar la temporada en la MLS, confirmó el fichaje del volante colombiano que muchos esperaban. James Rodríguez fue presentado oficialmente en el norte de Estados Unidos y será la nueva estrella de Minneapolis.

El volante de la Selección Colombia firmó un contrato por seis meses, con la novedad de que se podrá extender hasta diciembre, dependiendo de los resultados en la MLS y si se puede acoplar a Minneapolis. El anuncio de su nuevo club cae en plena recta final hacia el Mundial 2026 y ahora tendrá unos meses de actividad en Norteamérica pensando en la preparación de la Copa Mundial.

Su nueva casa será el Allianz Field, un estadio de algo más de 20 mil espectadores. Este escenario está ubicado en la ciudad de Saint Paul, que se conoce como la ciudad gemela de Minneapolis. Su firma se da en medio de extremas condiciones climáticas y anhela que el frío y la nieve no sean un impedimento para avanzar en sus objetivos.

James Rodríguez presentado en Minnesota United. Foto: Oficial Minnesota.

La expectativa abunda en Colombia por el debut con el Minnesota United en la MLS. La realidad es que no habrá que esperar mucho tiempo y se hará en este mismo mes de febrero, teniendo en cuenta que el jugador no presenta lesiones ni recaídas y se ha entrenado por su parte pensando en el nuevo equipo.

Primer partido de James con el Minnesota United

En la web oficial de Minnesota se conoció cuál es el primer partido que tendrá James Rodríguez en el Allianz Field. Por la segunda fecha de la MLS, enfrentarán al Cincinnati, que hará de visitante en la casa de los ‘Loons’, el próximo 28 de febrero desde las 4:30 pm de Colombia. Ya hay boletos a la venta con un descuento especial para ir a ver a la nueva figura colombiana, que además es utilizada en el anuncio promocional.

Anuncio de Minnesota United. Foto: Oficial Minnesota United.

Cabe recordar que este partido es el primero en condición de local, ya que Minnesota United debutará ante Austin el 21 de febrero (6:30 pm de Colombia) en Texas (visitante), donde James también podrá sumar minutos. Si no está en el Q2 Stadium, definitivamente hará acto de presencia en la cancha el 28.

¿Cómo ver los partidos de James Rodríguez en la MLS?

Para seguir la actividad de James Rodríguez en la MLS, deberá tener activa la suscripción a Apple TV, el único operador autorizado para ver los partidos del Minnesota United de forma legal en Latinoamérica. No solo eso, sino que todos los juegos, fecha tras fecha, los tendrá de inmediato en esta plataforma digital.

Cabe recordar que, al tener la suscripción a Apple TV en Colombia, tendrá acceso a todos los partidos de la temporada regular de la MLS, incluidos más torneos del fútbol estadounidense, como la Audi MLS Cup Playoffs, MLS All-Star Game, la Leagues Cup y la Campeones Cup, sin costo adicional.

La suscripción a Apple TV en Colombia tiene un costo aproximado de $29.900 COP al mes. Antes de cancelar el valor por primera vez, la aplicación le permite una prueba gratuita por siete días.