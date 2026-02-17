Sigue opinando la prensa sobre la visa de trabajo de James Rodríguez en Estados Unidos. Rumores reportan que el colombiano aún no la tiene, por lo que su debut con Minnesota United podría verse aplazado.

En concreto, Minnesota United tendrá su primer partido en la MLS visitando a Austin. Será este sábado, 21 de febrero, y aún hay muchas dudas sobre si James Rodríguez estará o no para dicho compromiso.

Pero, además, el periodista Carlos Antonio Vélez opinó sobre dos temas puntuales de James Rodríguez en ese aspecto: el riesgo que corre si no tiene la visa de trabajo, por lo que no podría ni entrenar en grupo, y la falta que le va a hacer no tener la pretemporada con Minnesota United.

James Rodríguez tomándose fotos con los hinchas colombianos en Coachella. Foto: MNUFC

Carlos A. Vélez sobre la visa de James Rodríguez: “Si trabaja, corre el riesgo de que aparezca ICE”

“Marino Velásquez, un periodista colombiano que trabaja en Boston. Él me escribió al WhatsApp y me dijo: ‘a James no le ha llegado la visa de trabajo, y no puede entrenar con el club sin ella, y la liga comienza este sábado’”, arrancó afirmando Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.

Luego, añadió: “Tiene una visa de turista, pero no puede trabajar. Si trabaja, corre el riesgo de que aparezca el ICE (Immigration and Customs Enforcement). Y no es broma, en ninguna parte de Estados Unidos se puede trabajar sin papeles, pero particularmente en esa zona hay mucho inconveniente. Él no puede entrenar, porque entrenar es una manera de trabajar. Seguramente lo está haciendo de manera privada”.

“Seguramente, eso lo deben estar resolviendo. Es una cuestión de tiempo, pero aquí viene la parte deportiva que nos interesa: no se ha podido integrar al plantel, por lo tanto el técnico todavía no ha articulado con él, ni sus compañeros, lo que podría ser un equipo”, cerró esta parte el reconocido periodista deportivo.

Además, fue insistente con el tema de la pretemporada para James Rodríguez. El colombiano no ha podido tener ese ítem a cabalidad, y la competencia de la MLS arranca pronto. Por tanto, deberá adaptarse lo más pronto posible, apenas todo esté en regla.