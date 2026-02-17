Deportes

Carlos Antonio Vélez habló de la visa de James Rodríguez: advierte riesgo si entrena con Minnesota

El comunicador tocó varios puntos sobre el presente de James Rodríguez en Minnesota United. Uno de ellos, la situación de su visa de trabajo.

Redacción Deportes
17 de febrero de 2026, 2:11 p. m.
Carlos Antonio Vélez habló sobre la situación de las visa para James Rodríguez en Estados Unidos.
Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: X - @WinSportsTV

Sigue opinando la prensa sobre la visa de trabajo de James Rodríguez en Estados Unidos. Rumores reportan que el colombiano aún no la tiene, por lo que su debut con Minnesota United podría verse aplazado.

En concreto, Minnesota United tendrá su primer partido en la MLS visitando a Austin. Será este sábado, 21 de febrero, y aún hay muchas dudas sobre si James Rodríguez estará o no para dicho compromiso.

Pero, además, el periodista Carlos Antonio Vélez opinó sobre dos temas puntuales de James Rodríguez en ese aspecto: el riesgo que corre si no tiene la visa de trabajo, por lo que no podría ni entrenar en grupo, y la falta que le va a hacer no tener la pretemporada con Minnesota United.

James Rodríguez tomándose fotos con los hinchas colombianos en Coachella.
James Rodríguez tomándose fotos con los hinchas colombianos en Coachella. Foto: MNUFC
Carlos A. Vélez sobre la visa de James Rodríguez: “Si trabaja, corre el riesgo de que aparezca ICE”

“Marino Velásquez, un periodista colombiano que trabaja en Boston. Él me escribió al WhatsApp y me dijo: ‘a James no le ha llegado la visa de trabajo, y no puede entrenar con el club sin ella, y la liga comienza este sábado’”, arrancó afirmando Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.



