MLS proyecta giro radical para James Rodríguez: Minnesota United le aplicaría la fórmula Ancelotti

El debut de Minnesota United en la MLS 2026 será el sábado 21 de febrero de 2026 ante Austin FC. La expectativa está puesta en que James Rodríguez pueda hacer su debut oficial, dependiendo del club y de su técnico, Cameron Knowles.

Previo al juego, la web oficial de la MLS hizo una pizarra táctica donde mostró en qué posición del campo jugaría James Rodríguez en este Minnesota United. Causó sorpresa su colocación y generó todo tipo de comentarios.

James Rodríguez posando con la camiseta del Minnesota United de la MLS, su nuevo equipo. Foto: Prensa Minnesota United.

¿James Rodríguez jugando como punta derecho?

No es la posición natural de James Rodríguez, dado que se le conoce como un volante ofensivo clásico que se puede correr hacia los costados. Sin embargo, la MLS lo proyecta como un punta, delantero derecho, o al menos sobre el papel.

Esto es una formación de 5-3-2. James Rodríguez haría pareja en punta junto a Yeboah, teniendo tres volantes detrás. Sin embargo, el colombiano también podría aparecer como un falso 9 o jugando detrás del mencionado Yeboah.

James Rodríguez ya ha jugado como punta: Carlo Ancelotti lo puso allí

No sería nuevo que a James Rodríguez lo coloquen como punta derecho en la cancha, aunque sea poco habitual. En 2021, cuando el colombiano jugaba en Everton, el técnico Carlo Ancelotti decidió ponerlo como pareja en ataque de Richarlison.

Específicamente, el 20 de febrero de 2021, Everton derrotó 2-0 a Liverpool en el famoso derbi de Merseyside. Ese día, James aportó bastante para el histórico triunfo de los Toffees, integrando el frente de ataque junto al mencionado Richarlison, pero teniendo libertad para retroceder hacia el mediocampo y crear desde allí, su zona favorita en la cancha.

James Rodríguez con Everton, ante Liverpool. El día que Ancelotti puso como punta al colombiano. Foto: Getty Images

Es un debate de rendimiento lo que se ha planteado con este esquema proyectado por la MLS. James Rodríguez espera aportar en Minnesota United y tener buenos rendimientos para llegar en la mejor condición de cara al Mundial 2026 con la Selección Colombia.

“Minnesota causó sensación al fichar a la superestrella colombiana, quien recientemente jugó en la Liga MX con el Club León. Está listo para capitanear a Colombia en el Mundial”, escribió la web oficial de la MLS.

“Los Loons rápidamente nombraron a Cameron Knowles como nuevo entrenador y recibieron un gran impulso cuando la superestrella colombiana James Rodríguez se unió antes de la Copa Mundial de la Fifa 2026. El número 10 trae consigo un pedigrí de clase mundial tras sus paradas en el Real Madrid, el Bayern de Múnich y más”, añaden.