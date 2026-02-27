El acuerdo que cambió las reglas para los pilotos de Avianca: así opera este modelo pionero en Colombia

En un país donde el sindicalismo suele asociarse con confrontación, la Organización de Aviadores de Avianca (ODEAA) ha construido un camino distinto: de acuerdos estructurales, indicadores medibles y corresponsabilidad. “Partimos del diálogo, no de la confrontación, y eso impacta positivamente en el clima laboral y la estabilidad operativa”, destacó el capitán William Polanco, presidente de la organización.

Su modelo aborda un enfoque humano que, además de incidir en la estabilidad laboral de los pilotos ha fortalecido las operaciones aéreas, incluso durante la crisis más profunda que vivió la industria en la pandemia. Una muestra de ello es la formalización de la Convención Colectiva, un esquema de pago por productividad que ha acrecentado las operaciones de Avianca sin perder de vista el bienestar de sus pilotos.

ODEAA lleva más de 20 años representando a los pilotos de Avianca. ¿Cuál es el logro que los llena de orgullo?

WILLIAM POLANCO: Haber demostrado que es posible lograr avances laborales sostenibles sin poner en riesgo la estabilidad de los aviadores ni la viabilidad de la compañía. Hemos construido un modelo basado en confianza, datos y responsabilidad. Nuestros acuerdos no son coyunturales, son estructurales y de largo plazo. Además, hemos acompañado procesos clave para la evolución de la compañía, impulsando mejoras reales en ingresos, beneficios y calidad de vida de los pilotos.

Uno de sus logros más destacados es la Convención Colectiva, que propone compensaciones para los pilotos a mayor productividad…

W.P.: Exacto. Contamos con una participación altamente representativa dentro de la comunidad de aviadores, quienes están vinculados al modelo de remuneración por productividad acordado en la Convención Colectiva. De ellos, más del 94 por ciento genera ingresos adicionales bajo este esquema, con incrementos promedio de entre el 6 y el 8 por ciento anual. Esto refleja confianza en la gestión y en la solidez del modelo. Además, nuestra Junta Directiva está integrada por pilotos activos de distintas flotas, lo que garantiza una visión técnica alineada con la realidad operativa.

¿Cómo impacta este modelo en la operación diaria?

W.P.: El impacto ha sido doble. Para Avianca ha significado una operación más sólida, con mejor utilización de recursos y mayor eficiencia; para los pilotos ha representado reconocimiento profesional, mayor claridad en las reglas y una relación directa entre su aporte operativo y su remuneración. Esto fortalece la motivación y el sentido de pertenencia.

¿Qué han aprendido de este esquema?

W.P.: Que cuando los incentivos están alineados se fortalece el sistema completo. El piloto recibe reconocimiento directo a su desempeño, la compañía mejora eficiencia y el entorno laboral gana transparencia. Más que una fórmula salarial, es una transformación cultural.

ODEAA pasó recientemente de ser una figura civil a un sindicato formal. ¿Qué significa este cambio?

W.P.: Se fortaleció el marco jurídico y el alcance institucional de los acuerdos. Pero la esencia, que es el diálogo responsable y el enfoque técnico, se mantuvo intacta. Consolidamos un modelo sindical moderno, con reglas claras, métricas verificables, estándares comparables y herramientas de gestión alineadas con estándares internacionales.

Entre 2021 y 2024 la industria aérea enfrentó su momento más complejo, especialmente durante la pandemia. ¿Qué rol desempeñaron?

W.P.: Actuamos con corresponsabilidad. Participamos en acuerdos temporales que protegieron el empleo y facilitaron ajustes necesarios para la viabilidad de la compañía. Era fundamental enviar un mensaje de confianza a trabajadores, directivos e inversionistas. Ese trabajo conjunto fue clave para la recuperación.

La modernización tecnológica con herramientas como PBS, eCrew o TripTrade también ha sido clave…

W.P.: Estas herramientas han modernizado la planeación operativa en términos de transparencia y autonomía en la gestión de itinerarios, vacaciones y cambios operacionales. Además, fortalecen la seguridad operacional al optimizar la gestión de tiempos de descanso y reducir riesgos asociados a la fatiga. Esto se traduce en mejor balance vida–trabajo y mayor previsibilidad para los pilotos.

La salud mental se ha convertido en un tema estratégico en la aviación. ¿Qué han hecho en este frente?

W.P.: Desde 2023 impulsamos Meliora, un programa de apoyo, escucha y acompañamiento psicológico para los aviadores con enfoque preventivo y confidencial. En 2025 se integró al programa internacional Talk To A Peer (TTAP) de Odilia Clark, lo que elevó su estructura, protocolos y respaldo técnico. La salud mental es un pilar de la seguridad operacional y del bienestar integral del aviador.

¿Representan una nueva forma de sindicalismo en Colombia?

W.P.: Sí. Somos un sindicalismo moderno, técnico y sostenible. Creemos en la negociación como herramienta de transformación y acuerdos que generen estabilidad en el tiempo. Hemos demostrado que el sindicalismo puede ser un actor que aporte a la competitividad empresarial, al bienestar de los trabajadores y al desarrollo de la industria, sin renunciar a la defensa de los derechos laborales.

¿Cuáles son los principales retos y aportes estratégicos de ODEAA a la aviación en Colombia?

W.P.: Nuestro aporte estratégico va más allá de lo laboral. Hemos ampliado el enfoque a contribuir activamente al crecimiento seguro y óptimo del sector aéreo a través de aportes a la seguridad operacional y a la optimización en la utilización de recursos como el combustible, entre otros; así mismo, trabajamos en acuerdos gana-gana que contribuyen a la sostenibilidad de la compañía y a mejorar los beneficios de los pilotos y su calidad de vida. Un sector sostenible no solo beneficia a los aviadores, sino que impulsa la industria y, por ende, el turismo; dinamiza la economía, conecta regiones y aporta al desarrollo social de Latinoamérica.

ODEAA busca consolidarse como un actor gremial que construye país, promoviendo estándares técnicos, cultura de seguridad, bienestar integral y diálogo responsable, entendiendo que el crecimiento de la aviación es también crecimiento para Colombia y la región.

*Contenido elaborado con el apoyo de ODEAA.