¿Shakira y Lucien Laviscount son pareja? La verdad detrás de las fotos que encendieron las redes

La barranquillera volvió a ser foco de miradas por unas fotografías que se difundieron en redes sociales.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

4 de marzo de 2026, 10:17 a. m.
Shakira prende las redes junto a Lucien Laviscount
Shakira prende las redes junto a Lucien Laviscount Foto: Instagram: @shakira

Shakira pasó a ocupar un lugar central en la conversación pública durante los últimos años, impulsada por distintos acontecimientos de su vida artística y personal.

La barranquillera acaparó titulares por su exitosa gira mundial, la mediática separación de Gerard Piqué y las experiencias que ha compartido junto a sus hijos, Milan y Sasha, aspectos que mantuvieron su nombre de forma constante en el foco mediático.

Sin embargo, tras el éxito que ha sido su gira internacional llamada Las mujeres ya no lloran, las miradas de algunos curiosos se posaron en una faceta más personal de la barranquillera, quien evita tocar temas de su privacidad.

Pese a lo cuidadosa que es Shakira con su vida sentimental, recientemente dio de qué hablar por unas fotos que salieron a la luz, en las que se le veía con Lucien Laviscount, actor británico, con quien se le relacionó en el pasado.

Estas postales comenzaron a difundirse en plataformas digitales, desatando comentarios que los volvían a vincular de manera amorosa. Muchos quisieron saber más sobre lo plasmado, por lo que indagaron si se trataba de contenido real.

No obstante, según se logra observar con más detalle, este material no es algo actual, ya que son fotografías de Shakira y Lucien Laviscount en 2024, durante la promoción del tema Puntería. Los rumores se alimentaron con estos contenidos, pero todo es de hace dos años y se desmiente así cualquier romance actual entre ambos.

¿Quién es Lucien Laviscount?

Lucien Laviscount es un actor británico, proveniente de Burnley, Inglaterra. Nació el 9 de junio de 1992 y tiene actualmente 33 años.

La carrera profesional la emprendió a los 10 años, integrando una campaña publicitaria en la que conquistó con su estilo para posar y desenvolverse ante cámaras. De allí saltó a producciones como Una Navidad diferente, Nunca digas su nombre, Amor de año nuevo, El último centinela y Emily en París, donde se dio a conocer en el mundo.

Foto: Captura de pantalla / X
Shakira y Lucien Laviscount en una cena Foto: Foto: Captura de pantalla / X

En redes sociales suma más de 2,5 millones de seguidores, por lo que ha sido foco de miradas en la prensa internacional por su belleza, estilo y preparación.

