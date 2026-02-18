Gente

Destapan decisión que tomó Shakira para 2026; se mudaría de Miami por importante tema

La barranquillera se prepara para una nueva etapa de su vida, reviviendo parte de su pasado.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

18 de febrero de 2026, 10:28 a. m.
Shakira vivirá momento importante en su futuro.
Shakira vivirá momento importante en su futuro. Foto: Getty Images for MTV

En los últimos meses, Shakira volvió a acaparar titulares con una gira internacional de gran alcance que recorrió importantes escenarios de América Latina y Estados Unidos. Este tour se convirtió en un emotivo reencuentro con sus seguidores, quienes respondieron con llenos totales y una energía desbordante en cada ciudad visitada.

Las presentaciones no solo evidenciaron el fuerte vínculo de la barranquillera con su público, sino que también ratificaron su solidez y permanencia dentro del panorama musical mundial. Con espectáculos cargados de emoción, producción impecable y canciones coreadas de principio a fin, la artista dejó claro que atraviesa una de las etapas más poderosas y memorables de su trayectoria profesional.

Sin embargo, recientemente, Shakira volvió a captar las miradas de millones de personas tras darse a conocer una inesperada noticia relacionada con su futuro. La barranquillera fue foco de miradas, luego de que se revelara que saldría de Estados Unidos para regresar a España.

De acuerdo con lo mencionado por Jordi Martin, periodista español, la cantante se mudaría de Miami por un tiempo, llegando a Madrid para tener una base en medio de su gira europea de Las mujeres ya no lloran.

La información fue puntual en que Shakira viajaría en octubre a esta ciudad, instalándose durante los conciertos que dará en diferentes puntos del continente. Su estadía no será en Barcelona como se mencionó al inicio, precisamente por asuntos logísticos.

Fuentes cercanas a Shakira me han confirmado que en los próximos meses se instalará aquí en Madrid”, dijo el fotógrafo.

Ya está lista para regresar a partir de octubre y durante varios meses a Madrid, como epicentro de su gira europea, y no a Barcelona como se había comentado, debido a una cuestión de logística”, agregó.

En cuanto a sus hijos, Milan y Sasha estarán con ella, recibiendo clases privadas de distintos profesores, quienes se encargarán de que no pierdan el ritmo escolar en medio de estas presentaciones a finales de 2026.

Contarán con profesores privados que les impartirán sus clases”, agregó.

Versiones aseguraban que la celebridad no estaría en Barcelona por temas de su pasado, pero no ha sido confirmado ni desmentido por el equipo de la cantante.

