Shakira anuncia el final de su gira mundial con un estadio creado especialmente para sus conciertos en Madrid

La artista colombiana Shakira confirmó que el broche de oro de su exitosa gira mundial, ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, tendrá lugar en España. En una revelación que ha sorprendido a la industria del entretenimiento, la barranquillera anunció que la promotora Live Nation prepara una infraestructura temporal en Madrid, denominada simbólicamente ‘Estadio Shakira’, diseñada exclusivamente para albergar el tramo final de sus presentaciones.

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Tras un recorrido global que ha roto récords de asistencia y recaudación, Shakira ha decidido que España sea el escenario del cierre de sus presentaciones por esta temporada. En un adelanto de la entrevista concedida al programa español Al cielo con ella, de RTVE, conducido por Henar Álvarez, la cantante detalló que la capital española tendrá un protagonismo central.

“España está reservado para el final. Voy a estar tirando la casa por la ventana desde todo punto de vista”, afirmó la intérprete, al subrayar que la producción superará los estándares vistos anteriormente en el país.

Aunque la artista no precisó la ubicación exacta dentro de Madrid ni el número total de fechas, sí anticipó que no se tratará de un evento único. Las presentaciones se extenderán por “más de dos días”, lo que sugiere una residencia corta, similar a modelos de negocio implementados recientemente por otras figuras de talla internacional.

La mención de un estadio construido o acondicionado especialmente para un artista no es un concepto nuevo, pero sí resulta inédito en el contexto de la música en español en Europa. Este formato recuerda a la reciente residencia de la cantante británica Adele en Múnich, donde se construyó un recinto temporal con capacidad para 80.000 personas por noche, optimizado específicamente para la acústica y los elementos visuales de su espectáculo.

En el caso de la colombiana, el ‘Estadio Shakira’ surge como una solución logística y creativa de Live Nation para garantizar que la magnitud del cierre de la gira no se vea limitada por la disponibilidad o las condiciones técnicas de los estadios convencionales ya existentes en Madrid.

Cifras de una gira histórica

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El anuncio de este despliegue técnico llega en un momento de plenitud estadística para la barranquillera. Según reportes de Billboard Boxscore, el Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha establecido un récord Guinness como la gira más taquillera de todos los tiempos para un artista hispano, al alcanzar una recaudación de 421,6 millones de dólares y vender más de 3,3 millones de boletos en 86 presentaciones.

Este éxito comercial se suma a hitos recientes como su multitudinaria presentación gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México, donde congregó a unas 400.000 personas, y su nominación al Salón de la Fama del Rock & Roll, lo que consolida su vigencia en la cultura pop global.

La promotora Live Nation trabaja en una puesta en escena que la propia Shakira describe como “algo de otro mundo”. Se espera que el recinto incluya tecnología de vanguardia en iluminación y sonido, adaptada a las necesidades coreográficas y vocales que han caracterizado este tour.

Por ahora, los seguidores de la artista en España y el resto de Europa permanecen atentos a la confirmación oficial de las fechas para lo que promete ser uno de los eventos culturales más relevantes del año en la región.