Shakira se prepara con gran expectativa para su regreso a Colombia. La artista barranquillera se presentará el 25 y 26 de octubre en Cali, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, y el 1 de noviembre en Bogotá, en el estadio Vive Claro.

Estos shows forman parte de la segunda etapa de su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ y representan un reencuentro muy esperado con sus seguidores colombianos tras un recorrido por varias ciudades de América Latina y Estados Unidos.

Show de Shakira en el Festival Global Citizen 2025. | Foto: Getty Images for Global Citizen

Sobre su presentación en la capital vallecaucana que se da después de 19 años, una nueva noticia ha llenado de emoción a sus seguidores. De acuerdo con un comunicado compartido por el equipo de ‘la loba’, una de las más grandes agrupaciones de salsa acompañará a la artista.

“¡Cali! Tenemos buenas noticias, una de las orquestas más importantes del país, con un largo repertorio de clásicos, se suma a nuestras dos noches junto Shakira en la Sucursal del Cielo. ¡Bienvenido Grupo Niche a la Mujeres Ya No Lloran World Tour!“, anunciaba el comunicado.

Historia del Grupo Niche

El Grupo Niche es una pieza fundamental en la historia musical de Colombia y un símbolo indiscutible de la salsa a nivel internacional.

Desde su creación en 1979 por Jairo Varela, la agrupación se ha consolidado como el referente de la salsa caleña, llevando con su música la identidad cultural y el espíritu festivo de la región.

El Grupo Niche 2025 | Foto: Foto suministrada a SEMANA

Canciones como “Cali Pachanguero” y “Una Aventura”, se han convertido en himnos que trascienden generaciones, reflejando no solo la alegría sino también las vivencias y emociones del pueblo colombiano. La agrupación ha sido o reconocida con numerosos premios y distinciones a lo largo de su trayectoria, entre ellos varios Congos de Oro en el Carnaval de Barranquilla, consagrándolo como la mejor orquesta de salsa en múltiples ocasiones.

Además, han sido ganadores del Premio Lo Nuestro y han obtenido múltiples nominaciones y premios Latin Grammy, incluyendo el Grammy Latino al Mejor Álbum de Salsa por su producción “Niche Sinfónico” en 2023 y “40” en 2021.

El Grupo Niche ha ganado premios Grammy Latino 2020 y 2023; y Grammy Anglo en 2021. | Foto: Clara Moreno

En 2024, el grupo fue nominado en categorías importantes como Grabación del Año y Mejor Canción Tropical. También han recibido reconocimientos en los premios Nuestra Tierra, destacándose como artistas tropicales destacados y ganando en varias categorías de salsa y música tropical.