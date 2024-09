De Cali para el mundo: la historia detrás de ‘Cali Pachanguero’ y el legado de Jairo Varela

J.A.: La canción surge de un dolor de ausencia de alguien que estaba en Nueva York, en un fin de invierno, sufriendo el dolor de no poder estar en Cali. Jairo habla con esa persona y le surge la idea de escribir ‘Cali pachanguero’. Siempre he dicho que esta canción enciende la rumba, pero nace de un dolor de ausencia. En la versión que hicimos en Niche Sinfónico, la canción termina nostálgica, en un pasaje muy melódico, que va en tonalidad mayor al final, aludiendo a que siempre es una fiesta.

J.A.: Es Jairo alabando la ciudad, en ella escribe cómo es atravesar Cali por la calle quinta, las palmeras... El coro surge a lo último; eso no era raro, porque muchas veces hacíamos las canciones, escribíamos los arreglos y él dejaba el coro para el final. En este caso fue así, llevaron pandebonos y ahí surgió la frase “esto es cuestión de pandebono”.

J.A.: Me gusta mucho ‘Busca por dentro’. Es una composición demasiado bien lograda. También ‘Cicatrices’, que es un homenaje muy lindo a la africanía. Ahí está relatado el dolor de Jairo, de lo que pasaba en esos años, de lo que le costó llegar a Bogotá y abrirse espacio a pulso.

J.A.: Cuando Jairo murió, yo no estaba en el grupo, y claro, surgió la pregunta de qué va a pasar con el Grupo Niche. Dos o tres años después me contactó Yanila Varela para producir un disco y me propuso volver al grupo. A partir de ese momento empezamos a generar una estrategia de cómo ir hacia adelante. A Dios gracias, ha sido de mucha bendición. Creo que Jairo, donde quiera que esté, debe estar muy tranquilo. Hizo una lucha muy grande en toda su vida y a nosotros nos tocó seguir adelante. Lo hemos hecho con el respeto y el fervor que él lo hizo.