¿Shakira besando a un misterioso hombre en pleno concierto? Momento sorprende a sus seguidores

Shakira sigue generando reacciones gracias a su trabajo musical y social. Recientemente la barranquillera ha intensificado su compromiso social gracias a la confirmación de la construcción del nuevo colegio ubicado en el corazón de la subregión del Catatumbo, en el municipio de Tibú, Norte de Santander, entró en su etapa final.

"Estoy muy emocionada de compartir con todos ustedes una gran noticia: acabamos de terminar la construcción de nuestra nueva escuela en Tibú, Colombia“, dijo inicialmente la cantante en sus redes sociales.

En medio de esta apretada agenda artística y social, Shakira se ha convertido en la protagonista de un video viral en redes sociales que despertó sorpresa y múltiples comentarios entre sus seguidores.

En las imágenes, publicadas inicialmente por el programa Lo sé Todo Colombia, se ve lo que pareciera ser un beso de la cantante con un misterioso hombre durante una de sus presentaciones en vivo.

El video viral desató rumores inmediatos sobre la vida personal de la artista y diversas especulaciones en redes sociales.

Sin embargo, al analizar el contexto completo y desde diferentes ángulos de cámara, la realidad detrás del video es muy distinta. Lo que en un primer momento parecía un beso, en realidad fue un gesto cotidiano y profesional dentro del desarrollo del espectáculo.

El hombre que aparece junto a Shakira no era otra cosa que un miembro de su equipo de producción, quien simplemente le ofrecía agua para que pudiera continuar con el show sin interrupciones. Este detalle, que pasó desapercibido desde un ángulo, fue aclarado rápidamente por fuentes cercanas a la cantante y despejó cualquier falso rumor.

Previamente la barranquillera también había sido nuevamente relacionado con su expareja Antonio de la Rúa, tras ser vistos juntos en varias ocasiones durante la gira mundial de la cantante en 2025.

Sin embargo, estas especulaciones también sido desmentidas por fuentes cercanas a ambos, que aclaran que actualmente mantienen una relación estrictamente laboral y una amistad sólida.

La relación entre Shakira y De la Rúa duró más de once años. | Foto: Getty Images

NUEVA YORK, NUEVA YORK - 27 DE SEPTIEMBRE: Shakira se presenta en el escenario durante el Festival Global Citizen 2025 en Central Park el 27 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. | Foto: Foto de Kevin Mazur/Getty Images