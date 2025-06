Shakira supera a Eminem y se convierte en una leyenda de Spotify; este es el nuevo récord de la barranquillera

Shakira sigue recorriendo Estados Unidos con su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’, la cual ha sido un fenómeno global que no solo ha agotado entradas en tiempo récord en varias ciudades, sino que también ha establecido nuevos récords en la industria musical.

Shakira se presenta en el escenario durante la segunda noche de la gira mundial Shakira: Las Mujeres Ya No Lloran - Nueva Jersey, en el Met Life Stadium el 16 de mayo de 2025 en East Rutherford, Nueva Jersey. | Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Liv

Nuevo récord

Además de las importantes cifras que sigue dejando ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ ahora Shakira rompió un nuevo récord mundial. La barranquillera se convirtió en la artista debutante antes del año 2000 con mayor número de oyentes mensuales en Spotify , superando al legendario rapero estadounidense Eminem. Con este logro, la colombiana no solo dejó atrás a Eminem, sino que también superó a todos los músicos que iniciaron su carrera antes del año 2000.

Sigue creciendo su imperio empresarial

Al respecto, Shakira aseguró a través de un comunicado que “Una gran parte de mi identidad siempre ha sido mi cabello. Soy artista, intérprete, hija, madre, y desde siempre he tenido estos rizos que, créame, han pasado por mucho. He visto a amigos, familiares y muchas otras mujeres como yo, pasar años probando cada nuevo producto disponible para encontrar el correcto. Siempre he sentido que hay muchos productos disponibles, pero no existe nada para enfrentar los retos que plantean los cabellos complejos y las texturas múltiples”.