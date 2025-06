Shakira dio dura noticia de su tour ‘Las mujeres ya no lloran’: “Tengo el corazón roto”

“Para presentarme en cada ciudad, dependemos de un tercero que proporciona localmente la infraestructura para sostener el escenario y el techo del que cuelga mi producción. Me da mucha tristeza informarles lo que me han dicho: debido a un problema estructural con una cercha proporcionada por esta empresa externa para sostener mi escenario, nos vemos obligados a reprogramar mi show con entradas agotadas en San Antonio, originalmente planeado para esta noche, 13 de junio", dijo.

“Tras una revisión detallada, los expertos e ingenieros me aseguraron personalmente que habían reforzado la estructura y me garantizaron al 100 % la seguridad y confiabilidad del espectáculo de ahora en adelante. No poder presentarme para ustedes esta noche me afecta profundamente, a mí y a mis fans en San Antonio. Estoy aquí, devastada y con el corazón roto”, escribió en el comunicado.