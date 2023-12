“No quería ser el que enterrara a Niche”: director del grupo cuenta en SEMANA cómo lo mantiene vivo tras la muerte de Jairo Varela

José Aguirre (J.A.): Celebro la apertura de la academia para unirse con la cultura popular. La Sinfónica ha hecho varios proyectos así y les faltaba hacer uno con Niche. A ellos les encantó la idea. Todos los músicos de la Sinfónica son hinchas de Niche. Crecieron escuchando sus canciones. Siempre he creído que la de Jairo Varela es una obra muy completa en lo lírico, lo melódico y rítmico. Cuando me llaman en 2015 a Niche, tres años después de la muerte de Jairo, tenía en mente hacer algo grande con su obra y llevarla a grandes formatos. Y lo sinfónico es el formato más sublime y universal de la música.

J.A.: Jairo tenía un gran amor por la música sinfónica y escuchaba mucha música clásica. Varias veces lo encontré escuchando grandes compositores universales. Y otra cosa que me dio a entender que él no se negaba a llevar su música a otros estilos fue un álbum que grabó en Puerto Rico, en los años 80, solo con cuerdas, con 25 músicos. Niche con cuerdas, una sesión de cuerdas sinfónicas de varias de sus canciones, entre ellas, Un caso social.

J.A.: Él estudia en Berklee College of Music , en Boston, y maneja todo lo sinfónico. Comenzamos antes de la pandemia, cuando aún no se había ido a la universidad, a conceptualizar el álbum y escuchar discos que se han hecho en ese formato: Metallica, Sting, Ricky Martin... Con mi hijo ya habíamos trabajado en el álbum 40 , pero Niche Sinfónico lo hicimos desde la conceptualización hasta los arreglos. Él mismo dirigió la orquesta sinfónica durante la grabación. Es un genio de la música; comenzamos a trabajar desde que él tenía 17. Ha sido un premio muy grande de la vida.

J.A.: Cuando muere Jairo, año 2012, no estaba ya con la orquesta. Había trabajado junto a él como su coproductor de 1992 a 2002. Yanila, su hija, me convocó en 2015 para hacer una producción, la primera sin Jairo metido en un estudio de grabación, como lo hizo toda su vida. Se llamó 35 Aniversario y lo hicimos con canciones que no habían sido precisamente las más icónicas. Y resultó nominado al Latin Grammy y al Grammy Anglo. Después de eso, me propusieron volver al grupo. Y el reto consistió en cómo darle al Grupo Niche un aire nuevo, sin Jairo. Algo complicado porque esta agrupación es como el Barcelona: si el técnico nuevo no funciona, la hinchada lo saca.