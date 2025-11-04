La marca de cuidado capilar Isima, creada por Shakira, llegó finalmente a Latinoamérica, marcando un hito importante en la expansión internacional de este proyecto empresarial impulsado por la barranquillera.

El lanzamiento de la marca en países como Colombia, Chile y Perú coincide con el regreso de Shakira a la región durante su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, lo que ha generado gran expectativa tanto en el público como en el mundo de la belleza y el cuidado personal.

La llegada de Isima en Latinoamérica se realizó mediante una alianza estratégica con Falabella, el mayor operador de tiendas departamentales en la región, lo que garantiza una amplia distribución y visibilidad en los principales mercados del continente.

En Colombia y Chile, la línea de productos ya está disponible en nueve tiendas físicas desde finales de octubre, mientras que en Perú se podrá encontrar en cuatro tiendas a partir de noviembre, además de estar al alcance de los consumidores a través de la plataforma digital falabella.com.

La propuesta de la marca de la barranquillera se enfoca en el cuidado integral de la salud capilar, incluyendo el cuero cabelludo, la corteza y la cutícula, con fórmulas innovadoras en proceso de patente que celebran la diversidad y complejidad del cabello latino, desde rizos hasta diferentes texturas y densidades.

Shakira lanza su marca de cuidado capilar en Colombia: estos son los centros comerciales donde se venderá | Foto: ISIMA

Al respecto, la cantante expresó su emoción por este lanzamiento en Latinoamérica, destacando que la marca nació de su experiencia personal con su cabello complejo y su deseo de ofrecer soluciones que realmente funcionen para las personas latinas.

"Toda mi vida he sentido la frustración del cabello complejo, como muchas personas, especialmente las latinas. Desde el corazón, me llena de orgullo que Isima haya desarrollado fórmulas científicas innovadoras con ingredientes especiales de toda América Latina, para darle al cabello lo que realmente merece".

Sid Katari, CEO de Isima, señaló que esta alianza con Falabella es un paso fundamental para llevar la marca a más hogares latinoamericanos, con una estrategia que incluye exhibiciones en tienda, vitrinas especiales, publicidad exterior, presencia digital y campañas en redes sociales que acompañan la etapa de la gira mundial de Shakira .