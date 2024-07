Destapan verdadero estado de salud del padre de Shakira tras preocupantes rumores de nueva recaída antes de la Copa América

De acuerdo con lo que se vio, una vez más, Shakira fue protagonista de una fuerte ola de información en los medios colombianos, a raíz de estos detalles que apuntaban a que su progenitor no se encontraba bien. Muchos indicaron que la cantante habría volado a Barranquilla con la intención de estar con él, tal y como sucedió en el pasado.

Sin embargo, recientemente, esto fue desmentido por distintas fuentes, asegurando que William Mebarak no fue hospitalizado en ningún instante y, únicamente, habría asistido al centro médico para unos exámenes generales y un cambio de canúla , según informó Blu Radio .