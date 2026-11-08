¿Comprar los regalos de diciembre a cuotas? La trampa psicológica que podría arruinarle el sueldo de enero, según experta

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La temporada de compras navideñas dispara el uso de modalidades como el ‘lleve ahora, pague después’.

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Evelyn Acevedo Rueda

8 de noviembre de 2026 a las 8:46 a. m.
La temporada de compras navideñas dispara el uso de modalidades como el ‘lleve ahora, pague después’.
La temporada de compras navideñas dispara el uso de modalidades como el ‘lleve ahora, pague después’. Foto: Getty Images - Composición SEMANA
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