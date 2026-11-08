Finanzas
¿Comprar los regalos de diciembre a cuotas? La trampa psicológica que podría arruinarle el sueldo de enero, según experta
La temporada de compras navideñas dispara el uso de modalidades como el ‘lleve ahora, pague después’.
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8 de noviembre de 2026 a las 8:46 a. m.
La temporada de compras navideñas dispara el uso de modalidades como el ‘lleve ahora, pague después’. Foto: Getty Images - Composición SEMANA
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