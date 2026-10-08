Camilo Cifuentes hizo movida tras polémica por infidelidad con la Mijita, pero se arrepintió

Camilo Cifuentes, creador de contenido reconocido por sus videos de ayuda social y por mantener durante años su identidad alejada de las cámaras, quedó en medio de una polémica sentimental tras difundirse versiones sobre el supuesto final de su relación con María Camila Sepúlveda, quien está embarazada.

En redes sociales también surgieron rumores sobre un nuevo vínculo amoroso y una presunta infidelidad.

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En medio de los comentarios, Cifuentes tomó varias decisiones que llamaron la atención de sus seguidores. El creador de contenido puso sus redes sociales en privado, eliminó varias publicaciones y compartió un mensaje que algunos usuarios interpretaron como una posible despedida, aumentando las especulaciones alrededor de la polémica.

Sin embargo, algo inesperado ocurrió después de que pusiera privada su cuenta de Instagram: Cifuentes decidió volver a hacerla pública, poniendo fin a la medida que había tomado.

Un mensaje conmovedor

Además de la decisión que posteriormente habría revertido, el influencer se dirigió a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram con un mensaje de agradecimiento y disculpas. Cifuentes lamentó el daño que, según sus propias palabras, habría causado a algunas personas.

“Gracias a todos por todo. Perdón por todo el daño que cometí y a todas las personas que lastimé. Soy merecedor de todo lo que me está sucediendo; son las consecuencias de mis actos. Espero que en algún momento les haya alegrado la vida a muchas personas y qué felicidad haber dejado un granito en este plano terrenal. Los amo mucho e hicieron mi vida muy feliz”, escribió Camilo Cifuentes en sus historias de Instagram.

Camilo Cifuentes, el joven que ayuda a las personas que más lo necesitan de forma anónima. Foto: Captura de YouTube Podcast Telecafé / Canal Telecafé

Estas palabras, junto con los cambios realizados en sus redes sociales, llevaron a varios usuarios a interpretar el mensaje compartido como una posible despedida de las plataformas digitales.

La situación se produjo después de que María Camila Sepúlveda, quien está embarazada de Cifuentes, hablara públicamente sobre el final de la relación y compartiera su versión sobre las circunstancias que rodearon la separación.