“No quiero hablar mal de nadie”: Camilo Cifuentes rompió el silencio y su expareja embarazada contó su versión

Camilo Cifuentes, creador de contenido reconocido por sus videos de ayuda a la sociedad y por mantener durante años su identidad fuera de cámara, quedó en el centro de una polémica sentimental que rápidamente comenzó a crecer en redes sociales.

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La polémica se dio luego de que corrieran versiones sobre el supuesto final de su relación con María Camila Sepúlveda, quien está embarazada, y acerca de un nuevo vínculo amoroso del influencer. En medio de estos comentarios también aparecieron señalamientos de una presunta infidelidad.

Debido a todo lo que sucedió, Cifuentes tomó la decisión de hablar públicamente y dar su versión de lo que pasó. A través de sus cuentas de Instagram y X, aseguró que lo que se muestra en redes representa solo una parte de la vida privada y pidió no llenar los vacíos con especulaciones.

El creador de contenido reconoció que intentó sacar adelante la relación, pero explicó que las cosas terminaron deteriorándose.

“En este caso fue una relación corta, que intentamos que funcionara, pero que tempranamente dejó de ser sana para los dos”, escribió.

Cifuentes también habló de su hijo, el bebé que está por nacer, y dejó claro que su prioridad está puesta en su bienestar.

“Desde que supe que iba a ser papá cambiaron muchas cosas para mí y pienso todos los días en el futuro que quiero construir para él”, señaló.

Además, mencionó que no pretende convertir la situación en una pelea pública ni atacar a su expareja para defenderse. “No quiero convertir algo tan personal en una pelea pública ni hablar mal de nadie para defenderme”, añadió.

Por su parte, María Camila Sepúlveda también decidió contar su versión a través de sus historias de Instagram. La mujer aseguró que ha recibido insultos y cuestionamientos desde que comenzó a tomar mucho revuelo la polémica, aunque dijo que tampoco busca transformar el asunto en una disputa pública.

Sin embargo, sí quiso aclarar que, desde la forma en la que ella ve las cosas, la relación no había terminado hacía tanto tiempo como se ha dicho en redes.

Según contó, hasta poco antes todavía existían “conversaciones, proyectos y promesas de una vida juntos”, además de planes para formar un hogar y una familia.

Para ella, el problema no fue solamente el final de la relación, sino la forma en que habría conocido luego de todo otra realidad. “Para mí lo doloroso no ha sido que una relación termine”, señaló.

La controversia también involucró a la creadora conocida como la Mijita, señalada por algunos internautas como una supuesta tercera persona.

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Ella negó esas versiones y aseguró: “Es completamente falso que yo me haya metido en un hogar o que haya sido la causa de la ruptura de una relación”.

La creadora también pidió frenar los ataques y recordó que hay un menor de por medio. “Hay un niño de por medio y creo que, por encima de cualquier diferencia, merece crecer rodeado de respeto y tranquilidad”, concluyó.