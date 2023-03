El cambio de Manuel Teodoro por el que aseguran que se quitó varios años

Manuel Teodoro llegó a Colombia cuando tenía apenas 16 años. Aunque nació en New Orleans, desde muy pequeño se fue a vivir a Manila de donde es oriundo su padre. Aunque el periodista no es una figura pública que genere controversia con asuntos personales y mucho menos profesionales, en esta oportunidad dio de qué hablar por el cambio físico que tuvo su rostro después de haberse sometido a una cirugía estética.

El reconocido periodista que es el rostro del programa ‘Séptimo día’, de Caracol Televisión, contó en entrevista para el espacio de entretenimiento ‘La red’, la razón por la que decidió pasar al quirófano.

El periodista lleva varios años siendo la cara de Séptimo Día - Foto: Semana

Según su relato, además de estética, era un asunto de cómo se sentía en cuanto a los cambios que ha tomado su cuerpo con el paso de los años, pues en realidad se sometió a esta intervención por el aspecto que tenían sus párpados y cejas que afectaban directamente su labor diaria.

“Tenía los párpados y las cejas prácticamente hasta la mitad de donde está mi ojo y se estaba tapando”, explicó el comunicador asegurando que esto le estaba ocasionando algunas complicaciones en sus rutinas mientras cumple los compromisos que tiene relacionados con el programa de investigación que conduce.

Manuel Teodoro indicó que la caída de sus párpados y cejas le estaba impidiendo ver correctamente y, en el caso de su trabajo, le costaba mucho leer de manera adecuada la información que pretendía dar frente a las cámaras.

De hecho, aseguró que para él no fue una decisión fácil de tomar someterse a esta cirugía estética, tanto así que una de las peticiones más importantes que le hizo al especialista encargado fue que se tratara de un cambio muy sutil para no llamar tanto la atención de la audiencia, que durante años lo ha visto en la televisión nacional y ha sido testigo de su cambio físico.

Manuel Teodoro en Séptimo Día - Foto: Archivo Semana

Pese a que no quería que fuera tan notoria, el presentador reconoció que sí es vanidoso. “(Lo hice) por querer uno sentirse mejor con uno mismo y porque a los 62 años todo comienza a caer o es algo que hay que hacer, quiero advertir a todo el mundo: ‘Oiga usted no tiene que hacer eso si no quiere’. Es netamente estético, no podemos negar que vivimos en una sociedad no solamente en Colombia, sino en el mundo, donde todo entra por los ojos y pues uno quiere lucir bien”, agregó.

Otra de las confesiones que ha hecho Teodoro fue en ‘Lo sé todo’, programa del Canal Uno, donde el periodista indicó que por culpa del alcohol por poco pierde a su familia y su trabajo, situación por la que llegó a pensar en atentar contra su vida.

“Uno termina utilizando el alcohol como una especie de remedio para sentirse mejor, para no enfrentar traumas, para no sentir angustia… Para simplemente sentirse normal, cuando no te sientes bien porque la angustia o la depresión te azotan”, dijo en aquel momento.

Su adicción lo llevó a tocar fondo en la década de los 2000, cuando en medio de una borrachera perdió una importante suma de dinero y no recordaba nada. “No me acuerdo dónde dejé el carro, no me acuerdo cuánta plata gasté, qué perdí … Por fortuna no terminé como muchos en un cementerio o en la cárcel”, dijo.

Y aseguró que “Hoy llevo 12 años sin tomar nada. Estos últimos 12 años han sido maravillosos porque he podido gozar sin depender de nada. Poder disfrutar de la música, la fiesta, de bailar sin tener que prenderme con algo me ha liberado y por eso vivo supremamente agradecido”.