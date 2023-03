Betty, la fea es una de las telenovelas más famosas y queridas en la historia de Colombia. La icónica historia fue creada por el guionista y productor Fernando Gaitán. Además, es considerada una de las más exitosas de la televisión latinoamericana, debido a que fue traducida a 25 idiomas y se ha producido en alrededor de 180 países.

Actualmente la telenovela está siendo tendencia por su llegada a la plataforma de Prime Video y ocupa el tercer lugar entre lo más visto. Cabe recordar que también estuvo en Netflix y allí se mantuvo en primer lugar a nivel Colombia.

Y es que la historia entre Beatriz Pinzón y Don Armando logró cautivar a millones de televidentes que no querían que terminara, pero que quedaron contentos con el final que se mostró en ese momento. Aunque ahora con los avances de la tecnología se hizo viral un desenlace desconocido de Betty, la fea.

Se trata del uso de la plataforma Chat GPT, donde se logró crear un momento muy diferente al que los colombianos recordaban sobre la popular novela. Según la inteligencia artificial, Betty no estaba enamorada de Don Armando y este no era el amor de su vida.

Esta historia ha logrado cautivar a miles de televidentes durante más de 20 años.

Su cómplice y compañero para compartir el resto de sus días era Nicolás Mora, a quien muchos recuerdan como el mejor amigo de Beatriz y con quien compartía muchos momentos, pero que según la app cambió la relación entre estos.

Mora siempre sintió amor por su “mejor amiga”, pero nunca se atrevió a decirle por miedo; sin embargo, en el final alternativo que sugirió la aplicación, Betty y Nicolás sí se dan una oportunidad en el amor y se casan.

“En lugar de casarse con Armando, Betty se da cuenta de que su amor por él era en gran parte una ilusión creada por su deseo de encajar en la sociedad y ser aceptada. Betty descubre que su verdadero amor siempre estuvo a su lado en la forma de Nicolás, su mejor amigo y confidente. Nicolás, quien siempre ha estado enamorado de Betty, finalmente se atreve a confesar sus sentimientos y le declara su amor”, indicó de principio la imagen de Chat GPT.

Luego continúa y dice: “Aunque al principio Betty está un poco sorprendida, pronto se da cuenta de que Nicolás siempre la ha tratado con cariño y respeto, y que juntos comparten intereses y valores similares. Después de reflexionar sobre su vida y lo que realmente quiere, Betty se da cuenta de que Nicolás es el hombre que ha estado buscando todo este tiempo”.

Y cierra con: “En el final alternativo, Betty y Nicolás se convierten en pareja y construyen una vida juntos basada en el amor verdadero, la amistad y la confianza mutua. A pesar de los desafíos que enfrentan en su relación, incluyendo la oposición de algunos de sus amigos y familiares, Betty y Nicolás están decididos a superar cualquier obstáculo juntos y a vivir felices para siempre”.

Aunque esto ha generado muchos comentarios sobre el posible final de Betty, la fea, los fanáticos de la historia no dudaron en decir que prefieren el que escribió Fernando Gaitán, puesto que, aunque Betty no era atractiva físicamente, logró cautivar a Don Armando con su inteligencia, mientras que con Nicolás la historia no hubiese tenido mucho sentido, ya que ambos eran muy parecidos y tenían el mismo gusto por la manera de vestir, sus gestos y hasta como se reían.