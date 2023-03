El actor colombiano que tuvo que subir de peso para no quedarse sin trabajo

En los últimos años en Colombia se ha visto cómo varios actores se han quejado por las condiciones en las que se encuentran, considerando que su talento ha sido infravalorado y que no tienen en cuenta el tiempo que se han dedicado al arte, porque los terminan dejando, de alguna manera, en el olvido. Muchos de ellos se han quejado, pues consideran que están estandarizando gran parte de los papales y están dejando por fuera a glorias de la televisión o a personas con mucho talento.

Roberto Cano se ubicó como uno de los grandes talentos de la televisión colombiana, debido al talento que mostró desde que era muy pequeño. Su paso por diferentes proyectos ayudó a que se catapultara a la fama nacional, dejando huella en un público variado.

El artista logró cautivar con su trabajo en producciones como Pobre Pablo, Malos días, Punto de giro, Pequeños gigantes, La mujer del presidente, Operación Jaque, ¿Dónde está Elisa?, Clase aparte y La sombra del deseo. Cada uno de los formatos ayudó a que su formación actoral se fortaleciera, conquistando a los espectadores colombianos con sus interpretaciones y las apariencias que adaptaba a su imagen.

Cano, uno de los galanes de los 90 recordado, estuvo en entrevista con Diva Rebeca, y reconoció que a los actores con experiencia no se les paga como se debe y además, que su cambio físico hizo que se quedara muchas veces sin un personaje.

“No entiendo, y me refiero económicamente. Todo el mundo valora a los actores mayores muchísimo, pero a la hora de pagarles no tanto. Dicen que son actores en decadencia”, dijo el actor en medio de la entrevista. Puso como ejemplo el caso de actores internacionales y reclamó que en Colombia hay figuras como Vicky Hernández y Consuelo Luzardo, que “genera placer verlas actuar”, pero que no todo el tiempo están activas.

Dice que es un actor que ha sabido salirse del molde y adaptarse a ciertos personajes, aunque esto incluya tener que subir de peso. “Mi carrera fue muy decorosa, he hecho una cantidad de personajes que no hubiera podido hacer si no me hubiera engordado, si no me hubiera adaptado para ese tipo de papeles. Logré salirme de ese molde, de esa casilla”, pero esto, al parecer, también ha sido un problema para entrar en nuevas producciones.

De igual manera, trata de no quedarse quieto y le ha tocado emprender como artista plástico, pues vende cuadros, hace fotos, entre otras labores. Dice que debe garantizar el ingreso de dinero y que ya le toca bajar de peso porque en este 2023 “podría quedarse sin trabajo”. Este reclamo hecho por Cano ya se le ha escuchado a glorias de la televisión como la misma Vicky Hernández, Julio César Luna, entre otros.

Roberto Cano se mantiene muy activo en las redes sociales y espera que este 2023 en materia de actuación las cosas sean mucho más movidas para él. En su cuenta de Instagram tiene más de 157 mil seguidores.

Al mencionar que su trayectoria se vio rodeada de distintos cambios y transformaciones físicas para los personajes que adoptó, Diva Rebeca le mencionó el asunto de que en Colombia se dejaba de lado a los artistas cuando envejecían, tomando complejidad y un olvido en temas laborales.

“Debería ser que entre más experiencia tienen, más deberían pagarles. Aquí cuando cumplen más años los dejan por allá”, dijo el actor.