La vida de Margarita Galvis, actriz que interpretó a Lili en ‘Padres e hijos’, fuera de las pantallas

Sin duda alguna, Padres e hijos es una de las producciones más emblemáticas del país. Varias generaciones vieron la historia de la familia Franco durante muchos años, y en la actualidad sigue siendo tema de conversación entre los colombianos.

Diversos actores pasaron por este seriado y en la lista estuvo Margarita Galvis, recordada por su personaje como ‘la gorda Lili’ que se ganó el corazón de cientos de colombianos con su interpretación. La actriz pasó por diferentes novelas y con el paso de los años, todo se fue transformando para ella y también debido a su peso estuvo apartada de las cámaras, ya que no había muchos personajes con sus características.

La gordita Lilii de Padres e hijos cambio de aspecto y de profesión - Foto: Caracol Televisión

Pues bien, recientemente y tras estar cierto tiempo apartada de la televisión, la famosa volvió a aparecer en medio de un corto diálogo con Lo sé todo, del canal Uno, en donde justamente habló de los recuerdos que le dejó su personaje. “Siempre me reconocen, siempre me recuerdan y es superespecial, por Lili, la gordita de ‘Padres e hijos’. Ese personaje duró al aire como siete años”, expresó la famosa que ahora luce el pelo corto y, por supuesto, se ve mayor.

Sin embargo, eso no fue lo que más llamó la atención de las personas, sino lo hizo su confesión, al contar a lo que se dedica desde que dejó de actuar.

“Estoy feliz trabajando con mi productora. Desde que estaba como actriz era productora. Monté mi propia productora y ahí trabajo para los diferentes canales de televisión. Es fundamentalmente con lo que me gano la papita”, declaró Margarita.

La actriz luce muy diferente a como se veía en la novela - Foto: @mariamargarita_galvis

En ese sentido, la exactriz dejó claro que descubrió que su verdadera vocación era estar detrás de cámaras tanto como productora, directora y hasta guionista, pues confesó que también ha escrito varios proyectos que han salido al aire y otros que tiene en espera.

Hoy en día, Margarita es muy activa en las plataformas digitales, sobre todo en Instagram donde acumula más de 16 mil seguidores. En ocasiones, aprovecha para agradecerles por permanecer con ella y seguirla teniendo vigente.

“La vida me ha cambiado maravillosamente. Esto no quiere decir que no viva momentos no tan placenteros, difíciles de a veces de entender. Pero creo que independiente de estar viviendo en esta ciudad tan mágica, hoy soy feliz, porque tomé la decisión de serlo, dejando atrás todo aquello que no me dejaba avanzar y me permitía conectarme conmigo misma”, escribió en su cuenta personal de la red social.

Otra de las actrices que dio de qué hablar en los últimos días y que además hizo parte de Padres e Hijos fue Érika Glasser, quien le dio vida a Estefanía. Al igual que Margarita, la actriz pasó por diferentes novelas en los años noventa y comienzos del 2000, pero desapareció de la televisión por un tiempo.

Érika Glasser. - Foto: Captura de pantalla YouTube Érika Glasser

Pero lo cierto es que hace poco volvió a aparecer, a través de un video en el que se mostró su radical cambio de ‘look’ para un nuevo papel.

Fue la misma actriz quien decidió compartir las imágenes. Y más tarde, La red las reveló también, contando por qué había decidido hacer esta transformación extrema: “Para la mayoría de las mujeres, su cabello es algo fundamental. La actriz Érika Glasser estrenó un nuevo estilo. Debió raparse la cabeza para un nuevo personaje. Mediante sus redes sociales mostró el proceso, tenía el pelo larguísimo, esto le costó mucho, sin embargo, el espectáculo debe continuar y su profesionalismo salió a flote”.

La publicación no se refirió en concreto al proyecto o el personaje que interpretará la actriz, así que varios se quedaron con ganas de saber cuándo aparecerá en pantalla con esta nueva apariencia.

La famosa ha estado en toda clase de formatos, como, por ejemplo, ¿Por qué diablos?, Reportaje al misterio, Héroes de turno, Unidad investigativa, Expedientes, Historias familiares y Autostop.

Érika también hizo parte de Francisco el matemático, y gracias a esta producción alcanzó gran reconocimiento en las generaciones más adolescentes.