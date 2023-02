La cantante Meghan Trainor anunció la llegada de su segundo hijo con el actor Daryl Sabara

La pareja quiso compartir la feliz noticia sobre la llegada de un nuevo bebé a la familia y compartió una fotografía a través de Instagram, donde miles de seguidores no dudaron en felicitarlos y enviarles mensajes de amor y cariño al menor.

“Bebé #2 viene este verano”, escribió la cantante en su ‘post’ donde se le ve con unas gafas de sol adornadas de brillantes en los bordes, un saco de color naranja y la ecografía que confirma su embarazo.

“¡¡¡Los quiero chicos!!! ¡¡¡Tan emocionada por ti!!!!”, “Felicidades belleza!!! ¡¡¡¡¡Estoy tan emocionada por ti!!!!!! Qué bendición ❤️🙏😍”, “Bebé número 2? me voy a desmayar”; “Felicitaciones, haces los bebés espía más hermosos de la historia”; “eres adorable”; “es bueno ver que estás haciendo bien”, fueron algunos de los comentarios que recibió la pareja.

La cantante Meghan Trainor está embarazada. - Foto: @meghantrainor

Cabe recordar que Meghan Trainor y Daryl Sabara ya tienen un pequeño llamado Riley que está próximo a cumplir dos años el 14 de febrero y esperan tener una familia numerosa, como lo dijo la artista en una entrevista para la revista People, donde afirmó que quiere tener 4 bebés.

“Menuda bendición. Me siento tan agradecida de poder quedar embarazada. Estoy encantada, es maravillo. Estoy a mitad de camino, ¡quiero tener cuatro hijos!”, dijo Meghan.

La pareja dio a conocer que se casaba en el año 2018 y aseguró que era el comienzo de una vida increíble y nueva, pues se conocieron en una cita doble por una invitación de la actriz Chloë Grace Moretz.

Daryl Sabara es un reconocido actor estadounidense, tiene 30 años y a lo largo de su carrera ha participado en producciones como ‘Spy Kids’ interpretando al personaje Juni Cortez, Her Best Move, Choose Your Own Adventure y April Showers. Actualmente está casado con la cantante Meghan Trainor y esperan su segundo hijo.

Meghan Trainor y su esposo se casaron en 2018. - Foto: @meghantrainor

¿Clara Chía está embarazada? Esta foto desató los rumores

Clara Chía es un nombre que recientemente se ha vuelto famoso, gracias a que la joven es la actual pareja del exjugador de fútbol profesional Gerard Piqué, quien se separó de la cantante colombiana Shakira hace algunos meses.

Varios medios y personajes importantes que cubren la farándula española han especulado que la culminación de la relación se dio porque Piqué le fue infiel a la artista barranquillera en varias oportunidades; incluso, se especula que una de sus amantes fue Clara Chía, quien trabaja para la compañía que fundó el defensa del Barcelona F.C.

Clara Chía y Gerard Piqué llevan más de un año de relación. - Foto: Instagram

En medio de todo este revuelo mediático se ha especulado en varias ocasiones que Chía estaría esperando un hijo de Piqué. Los rumores volvieron a ser tendencia nuevamente luego de que la pareja fuese fotografiada en una droguería; es por esto que varios seguidores de la polémica pareja se preguntaron si Clara estaría enferma o comprando una prueba de embarazo.

Pese a las especulaciones, el programa Chisme, no like fue más allá y aseguró que la pareja se detuvo en una farmacia, y que allí habrían estado comprando una prueba de embarazo. Es por esto que el medio se atrevió a insinuar e indicar que detrás de la publicación de la foto que compartió Gerard Piqué en su cuenta personal de Instagram, en compañía de Clara Chía, podría estar el hecho de que se convirtieran en padres.

Aunque esta información no fue confirmada, las miradas de los curiosos se posaron sobre la pareja, la cual no había sido captada desde los rumores del embarazo. Europa Press se puso a la tarea de seguirle los pasos a la pareja, al punto de captarlos desplazándose en una camioneta.

De acuerdo con lo que quedó registrado en un post de Chance, perteneciente al equipo de Europa Press Reportajes, logró grabar en exclusiva a Clara Chía y a Gerard Piqué al interior del vehículo negro, mientras iban dialogando y concentrados. La cámara se acercó a la ventana del copiloto, tomando por sorpresa a la joven, quien llevaba unos lentes oscuros para cubrir parte de su rostro.

El medio apuntó que la joven novia de Piqué decidió cubrirse con el brazo, agregando el móvil en la oreja como si estuviera hablando. Al ser captados, lo que se señaló es la estabilidad que poseen y la buena relación que sostienen pese a los rumores de crisis.