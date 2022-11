Así respondió Paula Andrea Betancur a críticas sobre su rostro rojo

En 1992 Paula Andrea Betancur conquistó a los colombianos, pues fue nombrada Señorita Colombia. Un año después la nacida en Medellín cautivó a miles de personas en todo el mundo con su belleza, ya que representó al país en el certamen de Miss Universo.

En aquella oportunidad ella era una de las favoritas a llevarse la corona que la acreditaba como la mujer más hermosa de todo el planeta; sin embargo obtuvo el virreinato tras perder con la puertorriqueña Dayanara Torres.

Aunque no quedó de primeras, esto fue el comienzo de una exitosa carrera. Y es que tras participar en el concurso de belleza, se dedicó de lleno al modelaje y estuvo en importantes pasarelas de marcas de ropa, como es el caso de Versace.

Asimismo, la paisa se involucró en el entretenimiento colombiano en 2004, pues participó en la primera edición del reality de Caracol Televisión, El Desafío. Cabe resaltar que fue la ganadora de esa temporada.

Por si fuera poco, la colombiana —que tiene ascendencia italiana— ha desarrollado una faceta como empresaria y es que ha tenido varios negocios, entre ellos: un restaurante de ensaladas y comidas rápidas, su propia línea de vestidos de baño y de productos de belleza para la piel, y una marca de lencería y ropa interior.

Hace poco la exreina de belleza fue muy comentada en las redes sociales, esto después de que subiera un video a sus redes sociales haciendo una receta. No obstante, lo que dio de qué hablar fue su apariencia física, pues tenía el rostro completamente rojo.

De hecho, por esto recibió varias críticas por parte de los internautas: “Tanta cosa que te haces que tus facciones no son las mismas…”, “Era más bonita cuando no se hacía nada en la piel”, “Ya no te hagas más cosas en el rostro. Ya déjalo descansar!”, “Qué tiene en la cara? Mi hermosa no te pongas tantas cosas”, “¿Por qué te dañas tu carita?”.

Lo cierto es que al inicio del video Paula Andrea Betancur habló sobre el motivo por el que su rostro se veía así, explicó que se estaba sometiendo a un tratamiento y por eso tenía un tono tan rojizo en la piel. Asimismo, expresó que las críticas de las personas no la afectaban en lo absoluto.

“Les cuento que mi cara está roja, como una bolita de Navidad, porque me estoy haciendo un tratamiento espectacular sobre el cual luego les contaré luego los detalles porque este video es de recetas”, aseguró.

Luego su esposo, Luis Miguel Zabaleta, apareció en el mismo clip respondiendo sobre las dudas que tenían varios seguidores sobre si el calor de la estufa afectaba el rostro de Paula. “Para los que tienen la duda de que si el calor le está haciendo mal a Paula, no, este tratamiento, que luego vamos a hacer un en vivo, les vamos a explicar de qué se trata todo lo que nos estamos haciendo y por qué estamos tan rojos”.

Cabe aclarar que Zabaleta es médico dermatólogo y él también está haciéndose el mismo proceso, “hay días en que estamos más rojos, hay otros donde se nos baja un poquito el enrojecimiento, Paula está más rojo que yo, pero yo ayer estaba más rojo, hay unos días que uno descama más que otros”.

Dijo que el procedimiento tarda aproximadamente entre 45 días y un mes, pero que el resultado vale la pena. “Nosotros estamos haciendo registro fotográfico todos los días para mostrarles a ustedes de qué se trata. Entonces no se preocupen que el calor no nos va a afectar la piel y podemos salir con una cachucha, no hay ningún riesgo”.