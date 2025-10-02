Suscribirse

Turismo

Así es el “pueblo que enamora” en el Valle del Cauca, un mágico lugar de estilo colonial y tesoros naturales a una hora de Cali

Este destino tiene una variada oferta turística.

Redacción Turismo
2 de octubre de 2025, 4:24 p. m.
Ginebra, Valle
Ginebra es uno de los destinos para visitar en el Valle del Cauca. | Foto: Gobernación del Valle/API.

Con una mezcla de cultura, música, arte, gastronomía y belleza natural, el Valle del Cauca recibe a los viajeros. Este departamento alberga 42 municipios, uno de los cuales forma parte de la iniciativa “Pueblos que enamoran”, promovida por el ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Fondo Nacional del Turismo (Fontur).

Este proyecto busca visibilizar los destinos que tienen características especiales y únicas, pero que no han sido protagonistas en la agenda turística nacional y de él forma parte el municipio vallecaucano Ginebra, que es reconocido por su patrimonio arquitectónico, su rica gastronomía y porque allí cada año se realiza el Festival Mono Núñez, que congrega a los principales compositores e intérpretes de este género.

Contexto: Así es ‘la ciudad de los vientos’ en el Valle del Cauca, un mágico destino ideal para el turismo de naturaleza

Ubicado a solo una hora de Cali, este destino es una buena opción para conocer si se está de viaje por este departamento o específicamente si el viajero se encuentra en Cali.

Ginebra, Valle
Ginebra hace parte del programa Vive el Valle. | Foto: Cortesía: Comfenalco Valle

El Puente de Piedra, la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, monumentos a la bandola y la plazoleta del Mono Núñez son algunos de los atractivos culturales de este destino en el que resalta su belleza arquitectónica y colonial, de acuerdo con información de Fontur.

El Puente de Piedra es uno de los principales encantos naturales con los que cuenta este municipio. En este lugar se encuentra una caída de agua de ocho metros entre dos peñascos en donde se puede realizar avistamiento de aves y conectar con la naturaleza.

Contexto: No está en Quindío, Risaralda ni Caldas. La ‘capital cafetera de Colombia’ se encuentra en el Valle y estos son sus encantos

Sancocho de gallina

Uno de los principales encantos y por el que es reconocido este pueblo es por el sancocho de gallina que allí se prepara, pues es cocinado con leña, lo que le da un sabor especial a esta sopa típica de la región.

Esto se debe no solo a la popularidad del plato, sino a la tradición y el sabor único que lo caracteriza. Se sirve acompañado de arroz, tostadas, agua de panela y ensalada.

Ginebra Valle del Cauca Municipio
Ginebra es un buen destino para desgustar un rico sancocho de gallina.

Sin embargo, no es la única delicia para degustar. Allí los turistas también disfrutan de otras preparaciones como las tostadas de plátano en salsa criolla y las hojaldras, según información de la Gobernación del Valle.

A Ginebra, se conoce por ser la casa de Benigno Núñez, llamado el “Mono Núñez”, compositor, intérprete y amante de la “bandola”, instrumento de cuerda esencial dentro de la música andina colombiana.

En su honor es que se celebra el festival de música andina, un escenario ideal para gozarse la fiesta del pueblo y alojarse en una de las fincas que conservan arquitecturas similares a aquella en la que creció el artista.

Sin duda, este destino vallecaucano es una buena opción para los amantes de la música, la historia, y “la buena cuchara”, indica la Gobernación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Régimen de Maduro denuncia “aproximación” de aviones militares de Estados Unidos a Venezuela

2. VIDEO| Beéle tendría como nueva novia a famosa actriz barranquillera; fueron pillados en salida inesperada

3. Revolución fiscal: nueva ley elimina el impuesto federal sobre la renta para ciudadanos estadounidenses

4. Melina Ramírez estuvo en la cárcel El Buen Pastor y reveló el motivo de la visita: “Los errores no nos definen”

5. El NHC advierte: perturbación tropical en el Atlántico podría convertirse en la tormenta Jerry en los próximos días

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoValle del Cauca

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.