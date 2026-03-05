ELECCIONES

“No me van a silenciar”: candidata Claudia Cabrera se pronuncia tras el asesinato de su hermano, en Nariño

A través de un comunicado, la dirigente política expresó el profundo dolor que atraviesa su familia tras el crimen. Aseguró que no va a renunciar.

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 8:40 p. m.
Claudia Cabrera, exalcaldesa de Policarpa, Nariño.
Claudia Cabrera, exalcaldesa de Policarpa, Nariño.

La candidata a la Cámara de Representantes por Nariño del Partido de La U y exalcaldesa de Policarpa, Claudia Cabrera Tarazona, se pronunció públicamente luego del asesinato de su hermano.

A través de un comunicado, la dirigente política expresó el profundo dolor que atraviesa su familia tras el crimen y aseguró que, pese a la tragedia, continuará con su aspiración al Congreso de la República.

“Hoy, intento hablar en medio del dolor más profundo que puede sentir una familia. Mi hermano fue asesinado. Nos arrebataron su vida de manera violenta, injusta y cobarde”, manifestó Cabrera en el documento divulgado a la opinión pública.

El homicidio ocurrió en el municipio de Policarpa, en el departamento de Nariño, donde la familia Cabrera tiene una amplia trayectoria política y social. De acuerdo con la información conocida, hombres armados sacaron a la víctima de su vivienda y, posteriormente, fue hallado sin vida en zona rural del municipio.

Tras conocerse el crimen, la candidata aseguró que el asesinato no frenará su participación en la contienda electoral ni su actividad política.

Claudia Cabrera, candidata a la Cámara de Representantes por Nariño.
Claudia Cabrera, candidata a la Cámara de Representantes por Nariño.

Quiero ser absolutamente clara ante el país: no me van a silenciar. Si quienes cometieron este crimen creen que con el miedo van a detener esta campaña o apagar mi voz, se equivocan. No lo van a lograr”, señaló.

Cabrera indicó que su candidatura está ligada al trabajo que ha desarrollado durante años con comunidades del departamento y reiteró que continuará con ese proyecto político.

“Esta candidatura nace del compromiso con la gente, con las comunidades y con la defensa de la vida. Y hoy, a pesar del dolor que llevo en el corazón, reafirmo que no voy a renunciar a esta lucha”, expresó.

En su pronunciamiento también advirtió sobre el impacto que tiene la violencia en la participación política en los territorios y rechazó que este tipo de hechos se utilicen como mecanismos de intimidación.

“La violencia nunca puede ser el camino para callar a quienes pensamos distinto o trabajamos por transformar nuestros territorios. Mi campaña continúa con más fuerza, más convicción y más compromiso que nunca”, afirmó.

La candidata también hizo un llamado directo a las autoridades para que se esclarezca el crimen y se identifique a los responsables del asesinato de su hermano.

“A las autoridades les exijo resultados inmediatos para esclarecer este crimen y garantizar que hechos como este no sigan ocurriendo en nuestro país”, sostuvo.

Claudia Cabrera, lideresa social y exalcaldesa de Policarpa, Nariño
Claudia Cabrera, lideresa social y exalcaldesa de Policarpa, Nariño

Cabrera insistió en que su proyecto político continuará pese a las amenazas y al impacto que ha generado el crimen en su familia.

“Hoy, hablo con dolor, pero también con firmeza: no nos van a intimidar, no nos van a callar y no nos van a detener”, concluyó la candidata en su pronunciamiento público.

