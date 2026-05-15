Mantenimiento preventivo gana terreno en vehículos premium por avance de la electrificación

El crecimiento del mercado de vehículos premium en Colombia ha incrementado la necesidad de servicios de mantenimiento especializados, debido a la complejidad técnica de los modelos europeos que incorporan sistemas electrónicos avanzados, componentes de alta ingeniería y tecnologías de electrificación. Según la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), los vehículos de lujo más vendidos en 2025 fueron el Volvo EX30 y el Mercedes-Benz GLC.

La transición hacia modelos eléctricos e híbridos ha modificado las dinámicas de reparación en el segmento premium, ya que estos vehículos requieren intervenciones técnicas más rigurosas y procedimientos especializados. De acuerdo con registros de Servicio Inglés, Mercedes-Benz concentra el 35 % de las intervenciones técnicas realizadas por la compañía, seguido de BMW con 32 % y Land Rover/Range Rover con 15 %. A estas marcas se suman Jaguar, Porsche y Audi, que también registran alta demanda de mantenimiento especializado.

“La gestión mecánica en el segmento de alta gama migra hacia un componente preventivo de alta frecuencia. En ciudades como Bogotá, entre el 20 % y el 25 % de las intervenciones técnicas en vehículos de lujo se originan en el desgaste acelerado de la suspensión, los frenos y los neumáticos, sumado a fallas recurrentes en módulos eléctricos”, explicó Carlos Guarín, CEO de la compañía.

Según el directivo, factores como el tráfico denso, las irregularidades en la malla vial y los trayectos cortos aceleran el desgaste de sistemas críticos de seguridad y energía. Aunque cerca de una cuarta parte de las intervenciones corresponde a componentes electrónicos, los repuestos con mayor rotación siguen siendo las pastillas y discos de freno, además de piezas de suspensión y del sistema de enfriamiento.

La compañía señaló que aplazar mantenimientos preventivos, utilizar repuestos no originales o acudir a talleres no especializados puede aumentar los costos de reparación y afectar el funcionamiento de los sistemas integrados. Por ello, recomendó realizar diagnósticos electrónicos completos y revisiones preventivas cada 10.000 o 15.000 kilómetros.