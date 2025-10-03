Suscribirse

10 claves para entender lo que le espera a la economía colombiana en 2026

Colombia enfrenta un déficit alto, deuda récord y bajo crecimiento. Expertos coinciden que sin confianza ni inversión, el país no logrará un rumbo sostenible.

Redacción Semana
3 de octubre de 2025, 5:21 a. m.
GRAN FORO COLOMBIA 2025
Todos estos desafíos estarán en el centro de la discusión en el Gran Foro Colombia 2026. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Tres voces de peso, Marcela Meléndez del Banco Mundial, José Manuel Restrepo de la Universidad EIA y Luis Fernando Mejía de Fedesarrollo, analizaron el panorama económico del país. Coincidieron en que la herencia fiscal es compleja, la inversión se encuentra en mínimos y el crecimiento resulta débil, aunque también identificaron oportunidades en nuevos sectores, en un debate organizado por Foros Semana y Fiduciaria Bogotá.

Contexto: Foro Colombia Rural 2025: competitividad, emprendimiento y futuro del agro en Colombia

Estas son diez claves que permiten entender lo que viene para la economía colombiana.

1. Déficit elevado

El déficit fiscal llegará a 7,5 % del PIB. Según Luis Fernando Mejía, el próximo gobierno deberá hacer un ajuste cercano a tres puntos del PIB para estabilizar las cuentas.

2. Deuda en récord histórico

José Manuel Restrepo advirtió que el país cerrará 2026 con máximos históricos en déficit y deuda pública superior al 65 % del PIB, la cifra más alta en la historia, dejando una herencia pesada para la siguiente administración.

3. Presupuesto desbordado

El gasto público pasó de 350 billones en 2022 a 557 billones en 2026, con fuerte aumento en funcionamiento. Para Restrepo, no hay ingresos suficientes para sostener este nivel.

4. Inversión en mínimos

Mejía señaló que la tasa de inversión está en 17 % del PIB, la más baja en dos décadas, lo que limita el crecimiento de largo plazo.

5. Crecimiento insuficiente

Fedesarrollo estima que Colombia crecerá 2,6 % en 2025 y 2,7% en 2026, por debajo del potencial histórico de 3,5 %. El consumo privado sostiene el PIB, pero no garantiza un crecimiento sostenible.

6. Construcción y manufactura rezagadas

Mejía subrayó que la industria manufacturera apenas empieza a recuperarse y que la construcción, sobre todo las obras civiles, sigue en retroceso. Restrepo añadió que el sector mineroenergético continúa golpeado por la incertidumbre.

7. Productividad estancada

Marcela Meléndez recalcó que la regulación “subsidia permanecer chiquitos” y desincentiva el crecimiento empresarial. Mejorar la productividad es clave para reducir la desigualdad y la pobreza.

8. Nuevos motores de crecimiento

Restrepo identificó oportunidades en agro, servicios basados en conocimiento, turismo sostenible y energía, siempre que haya reglas claras. Meléndez destacó la urgencia de mejorar la educación y la capacidad gerencial.

9. Incertidumbre global

Los tres expertos coincidieron en que el entorno internacional es de alta incertidumbre por tensiones geopolíticas y políticas arancelarias de Estados Unidos. Mejía advirtió que Colombia carece de colchones fiscales para enfrentar un choque externo.

10. El reto del próximo gobierno

Meléndez resumió que cualquier inversión en productividad mejora el bienestar y reduce la desigualdad. Restrepo insistió en la necesidad de un ajuste fiscal creíble, y Mejía concluyó que el futuro dependerá de aumentar la inversión y reconstruir la confianza.

El escenario donde se define el rumbo del país

Todos estos desafíos estarán en el centro de la discusión en el Gran Foro Colombia 2026, organizado por Foros Semana, que se realizará el 4 de febrero de 2026. Un espacio plural y de alto nivel donde empresarios, expertos, analistas y líderes de opinión se darán cita para transformar la incertidumbre en claridad, y la coyuntura en una hoja de ruta hacia la confianza, la competitividad y el crecimiento del país.

Foros SemanaForo ColombiaFidubogotáFedesarrolloJosé Manuel Restrepo

