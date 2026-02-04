Gran Foro Colombia

Contraloría tiene la mira puesta en gobernaciones y alcaldías para que no desvíen recursos “en pro de campañas electorales”

Carlos Hernán Rodríguez aseveró que el trabajo con la Procuraduría, la Fiscalía y la Registraduría ha sido clave para hallar irregularidades.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 9:40 p. m.
Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? 4 de febrero de 2026. Panel Colombia decide su futuro: lo que está en juego en 2026. Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor general de la República. Modera: Diego Bonilla, editor de Política de SEMANA.
Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? 4 de febrero de 2026. Panel Colombia decide su futuro: lo que está en juego en 2026. Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor general de la República. Modera: Diego Bonilla, editor de Política de SEMANA. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, aseveró, en medio del Gran Foro Colombia, que es consciente de que a muchos sectores no les gustan los informes de gestión que hace el organismo de control fiscal.

Situación curiosa, reconoció en medio de su intervención, si se tiene en cuenta que muchas de las críticas vienen del Gobierno actual y otra gran cantidad de personas que pasaron por gobiernos anteriores.

“No basta con votar, hay que saber votar”: el contundente mensaje de Jorge Enrique Ibáñez Najar para las elecciones

“Aquí a veces hay una circunstancia que mata, es la doble moral”, aseveró el Contralor General. “Y entonces aquí hay unas cosas que hoy en día critican quienes antes eran Gobierno y hoy en día el gobierno hace otras cosas que criticaba cuando era oposición”.

Por esto aseguró que es entendible que existan estas molestias y acusaciones de lado y lado a la labor que ha adelantado en los últimos años.

Nación

Corrupción en la UNGRD: Andrés Calle, expresidente de la Cámara, seguirá en la cárcel La Picota

Nación

Se reactiva caso Uribe en la Corte Suprema: Sala Penal rechazó recusación contra el magistrado ponente

Cúcuta

Avioneta de Satena con destino a Tibú tuvo que devolverse de inmediato a Cúcuta tras los bombardeos en el Catatumbo

Regionales

Por fuertes lluvias en el país Superservicios hizo petición a empresas de energía y gas

Nación

Ideam aclara: no hay fenómeno de La Niña, pero las lluvias continuarán en gran parte del país

Nación

Tribunal de Bogotá pidió investigar a los fiscales del macrocaso Meyendorff y la millonaria extinción de dominio

Medellín

Estos son los cierres viales que tienen hoy afectados a 12 departamentos, en algunas zonas no hay rutas alternas

Política

Candidatos de la Gran Consulta por Colombia hacen examen de la visita de Gustavo Petro a Donald Trump: “Al señor lo metieron por la puerta de atrás”

Política

🔴 Debate La Gran Consulta por Colombia EN VIVO: los candidatos analizan la cita entre Trump y Petro

Mejor Colombia

Líderes políticos y académicos hacen un llamado para mirar el país desde las regiones: “El centralismo nos está asfixiando”

“Ahí quedaron cobijados todos, para que seamos claros. Entonces, cuando el Contralor dice una cosa, me gradúan de gobernista, ‘éste es el de Petro’; cuando digo otra cosa, entonces ‘éste es de oposición y este se equivoca’”, reseñó.

En los últimos días, rememoró, el organismo publicó un informe que recibió los aplausos del Ejecutivo. Curiosamente, horas más tarde, estaban cuestionando otro documento expedido por la Contraloría.

El procurador Gregorio Eljach denuncia que personas inescrupulosas usan su nombre para hacer política: “Yo no tengo candidato a nada”

“Por la mañana, frente a un tema que, seguramente, no sé, lo vio bien el Gobierno, excelente. Y por la tarde sacamos otro que no (...) Pero entonces aquí nos mata la doble moral, ¿si me hago entender?”, anotó

Por esta situación envió un mensaje, para que reconozcan las cosas tal y como son, y eviten ese tipo de críticas selectivas cuando algo que se revela no gusta.

“¿Por qué no nos sinceramos entonces eventualmente frente a lo que está sucediendo? Hay que tener una línea de conducta y de actuar frente a ello. Uno como organismo de control, ¿qué tiene que hacer?“, manifestó.

Finalmente, explicó que es clave ponerle la lupa al manejo de los recursos públicos con el fin de que no se utilicen para otros fines, más en plena época electoral.

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 Colombia decide su futuro: lo que está en juego en 2026 Hernán Penagos Giraldo Registrador nacional del Estado Civil Gregorio Eljach Pacheco Procurador general de Colombia Carlos Hernán Rodríguez Becerra Contralor general de la República Modera: Diego Bonilla Editor de Política de SEMANA
Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 Colombia decide su futuro: lo que está en juego en 2026 Hernán Penagos Giraldo Registrador nacional del Estado Civil Gregorio Eljach Pacheco Procurador general de Colombia Carlos Hernán Rodríguez Becerra Contralor general de la República Modera: Diego Bonilla Editor de Política de SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Me parece que lo más importante es procurar colocarle, hasta donde nosotros podamos y en la competencia, una limitante para que esos recursos públicos, ojo, no solamente en el gobierno nacional, sino en los gobiernos territoriales, sean utilizados en pro de campañas electorales”, explicó.

Colaboración armónica

En medio del Gran Foro Colombia, el Contralor General manifestó la importancia del trabajo conjunto que se ha llevado en los últimos meses con la Fiscalía, la Procuraduría y la Registraduría Nacional para blindar las elecciones que se celebrarán en los próximos meses.

Con el fin de evitar irregularidades, se ha puesto la lupa en la ejecución de recursos en varias regiones para que no se les dé un uso electoral o politiquero que afecte los principios democráticos.

Riesgos electorales provocan reunión entre el procurador, el contralor y el ministro Armando Benedetti

“Es que resulta que la mirada no se debe desplazar solamente al gobierno nacional, hay también ejecución en los territorios y todos sabemos que en los territorios de igual manera acontece ello”, manifestó.

En los próximos días se llevará a cabo una reunión, en la sede de la Procuraduría General, entre los jefes de los entes de control con el ministro del Interior, Armando Benedetti..

YouTube video 6b2spWh5nn0 thumbnail

Más de Nación

El expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

Corrupción en la UNGRD: Andrés Calle, expresidente de la Cámara, seguirá en la cárcel La Picota

No

Se reactiva caso Uribe en la Corte Suprema: Sala Penal rechazó recusación contra el magistrado ponente

Satena

Avioneta de Satena con destino a Tibú tuvo que devolverse de inmediato a Cúcuta tras los bombardeos en el Catatumbo

Felipe Durán, superintendente de Servicios Públicos

Por fuertes lluvias en el país Superservicios hizo petición a empresas de energía y gas

las lluvias continuarán presentándose en varias zonas del país durante esta semana.

Ideam aclara: no hay fenómeno de La Niña, pero las lluvias continuarán en gran parte del país

Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio 14 bienes de Gustavo Adolfo Vega Archibold

Tribunal de Bogotá pidió investigar a los fiscales del macrocaso Meyendorff y la millonaria extinción de dominio

Puente de Mulatos, en Necoclí, afectado por inundaciones en febrero de 2026.

Estos son los cierres viales que tienen hoy afectados a 12 departamentos, en algunas zonas no hay rutas alternas

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026

Contraloría tiene la mira puesta en gobernaciones y alcaldías para que no desvíen recursos “en pro de campañas electorales”

No

Abren indagación contra Efraín Cepeda por supuestas alianzas con paramilitares. ¿En qué va el caso Benedetti?

Foto de referencia de una mujer bajo la lluvia, en Ankara (Turquía), el 8 de enero de 2026

¿Cuándo terminará el frente frío en Colombia?

Noticias Destacadas