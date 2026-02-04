Contraloría tiene la mira puesta en gobernaciones y alcaldías para que no desvíen recursos “en pro de campañas electorales”

El contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, aseveró, en medio del Gran Foro Colombia, que es consciente de que a muchos sectores no les gustan los informes de gestión que hace el organismo de control fiscal.

Situación curiosa, reconoció en medio de su intervención, si se tiene en cuenta que muchas de las críticas vienen del Gobierno actual y otra gran cantidad de personas que pasaron por gobiernos anteriores.

“Aquí a veces hay una circunstancia que mata, es la doble moral”, aseveró el Contralor General. “Y entonces aquí hay unas cosas que hoy en día critican quienes antes eran Gobierno y hoy en día el gobierno hace otras cosas que criticaba cuando era oposición”.

Por esto aseguró que es entendible que existan estas molestias y acusaciones de lado y lado a la labor que ha adelantado en los últimos años.

“Ahí quedaron cobijados todos, para que seamos claros. Entonces, cuando el Contralor dice una cosa, me gradúan de gobernista, ‘éste es el de Petro’; cuando digo otra cosa, entonces ‘éste es de oposición y este se equivoca’”, reseñó.

En los últimos días, rememoró, el organismo publicó un informe que recibió los aplausos del Ejecutivo. Curiosamente, horas más tarde, estaban cuestionando otro documento expedido por la Contraloría.

“Por la mañana, frente a un tema que, seguramente, no sé, lo vio bien el Gobierno, excelente. Y por la tarde sacamos otro que no (...) Pero entonces aquí nos mata la doble moral, ¿si me hago entender?”, anotó

Por esta situación envió un mensaje, para que reconozcan las cosas tal y como son, y eviten ese tipo de críticas selectivas cuando algo que se revela no gusta.

“¿Por qué no nos sinceramos entonces eventualmente frente a lo que está sucediendo? Hay que tener una línea de conducta y de actuar frente a ello. Uno como organismo de control, ¿qué tiene que hacer?“, manifestó.

Finalmente, explicó que es clave ponerle la lupa al manejo de los recursos públicos con el fin de que no se utilicen para otros fines, más en plena época electoral.

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026

“Me parece que lo más importante es procurar colocarle, hasta donde nosotros podamos y en la competencia, una limitante para que esos recursos públicos, ojo, no solamente en el gobierno nacional, sino en los gobiernos territoriales, sean utilizados en pro de campañas electorales”, explicó.

Colaboración armónica

En medio del Gran Foro Colombia, el Contralor General manifestó la importancia del trabajo conjunto que se ha llevado en los últimos meses con la Fiscalía, la Procuraduría y la Registraduría Nacional para blindar las elecciones que se celebrarán en los próximos meses.

Con el fin de evitar irregularidades, se ha puesto la lupa en la ejecución de recursos en varias regiones para que no se les dé un uso electoral o politiquero que afecte los principios democráticos.

“Es que resulta que la mirada no se debe desplazar solamente al gobierno nacional, hay también ejecución en los territorios y todos sabemos que en los territorios de igual manera acontece ello”, manifestó.

En los próximos días se llevará a cabo una reunión, en la sede de la Procuraduría General, entre los jefes de los entes de control con el ministro del Interior, Armando Benedetti..