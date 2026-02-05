CONFIDENCIALES

“Si contesto eso me separo esta noche”: la respuesta de David Luna que hizo reír al auditorio del debate de la Gran Consulta

El candidato presidencial contó detalles de su vida en la ronda de preguntas rápidas.

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 10:34 a. m.
David Luna Candidato presidencial por el movimiento Sí Hay un Camino
David Luna Candidato presidencial por el movimiento Sí Hay un Camino Foto: ESTEBAN VEGA

En el debate de la Gran Consulta por Colombia, organizado en el marco del foro Colombia 2026, todos los candidatos contaron detalles desconocidos de sus vidas. Algunos hicieron, además, apuntes que sacaron risas entre los asistentes.

David Luna, por ejemplo, evitó contestar la pregunta de qué ciudad prefería si Bogotá o Barranquilla, de donde es su esposa Laura García. “Si contesto eso me separo esta noche”, aseguró.

Luna contó que el día que se casó, Laura le hizo prometer que nunca fallaría a un carnaval de Barranquilla. “Llevo 12 años y todavía no se bailar”, dijo.

El candidato aseguró que eliminaría el 4x1.000 y, cuando el director de SEMANA, Yesid Lancheros, le preguntó cuál había sido el mejor día de su vida, contestó sin dudarlo que fueron dos: el día que nació su hija Julieta y el día que nació Alejandro.

Noticias Destacadas