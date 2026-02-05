“Si contesto eso me separo esta noche”: la respuesta de David Luna que hizo reír al auditorio del debate de la Gran Consulta

En el debate de la Gran Consulta por Colombia, organizado en el marco del foro Colombia 2026, todos los candidatos contaron detalles desconocidos de sus vidas. Algunos hicieron, además, apuntes que sacaron risas entre los asistentes.

David Luna, por ejemplo, evitó contestar la pregunta de qué ciudad prefería si Bogotá o Barranquilla, de donde es su esposa Laura García. “Si contesto eso me separo esta noche”, aseguró.

#ElGranDebate | "Un abrazo, y haberlo visto dormido ese día, un regaño que me iba a hacer ese día, pero no fue. Me anunció mi mamá": @juanmanuelgalan reveló cuál es el último recuerdo que tiene de su padre Luis Carlos Galán.



Véalo EN VIVO: https://t.co/g5KjD3hsqH pic.twitter.com/y71JUGHWQn — Revista Semana (@RevistaSemana) February 5, 2026

Luna contó que el día que se casó, Laura le hizo prometer que nunca fallaría a un carnaval de Barranquilla. “Llevo 12 años y todavía no se bailar”, dijo.

El candidato aseguró que eliminaría el 4x1.000 y, cuando el director de SEMANA, Yesid Lancheros, le preguntó cuál había sido el mejor día de su vida, contestó sin dudarlo que fueron dos: el día que nació su hija Julieta y el día que nació Alejandro.

Agregó que, desde el día que fue papá, le da “miedo volar en avión”.