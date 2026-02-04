Vicky Dávila se confiesa y cuenta qué ha sido lo más difícil de hacer política

En medio del debate de SEMANA que se hizo en el Gran Foro Colombia 2026, la candidata presidencial, Vicky Dávila, respondió qué ha sido lo más difícil de incursionar en la política.

La aspirante presidencial, que participa por primera vez en unas elecciones, confesó con qué se ha encontrado en estos meses de campaña política.

“La falta de palabra de algunos, la deslealtad de algunos, la hipocresía de algunos y la podredumbre que encuentra uno en la política. Hay gente muy buena, pero esto que le digo es verdad”.

Asimismo, de manera jocosa, respondió a la pregunta sobre quién sería su fórmula vicepresidencial. “Mi fórmula vicepresidencial sería Juan Carlos Pinzón; lo estoy molestando, Juan Carlos, porque yo lo quiero mucho”.

Esa respuesta se dio después de que tuviera una diferencia durante el debate con Pinzón por el tema de la seguridad.

Reviva el debate del Gran Foro Colombia 2026: