Vicky Dávila frenó a Juan Carlos Pinzón y le hizo un recorderis: “No le acepto esa prepotencia”

La candidata presidencial dijo que llegó el momento de “recuperar lo que el gobierno Santos nos dejó”.

Redacción Nación
4 de febrero de 2026, 11:50 p. m.
Vicky Dávila y Juan Carlos Pinzón en el debate presidencial del Gran Foro Colombia 2026 organizado por SEMANA y DINERO.
Vicky Dávila y Juan Carlos Pinzón en el debate presidencial del Gran Foro Colombia 2026 organizado por SEMANA y DINERO. Foto: SEMANA

Aníbal Gaviria, David Luna, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Paloma Valencia y Vicky Dávila afilan baterías de cara a la consulta interpartidista de la Gran Consulta por Colombia que se realizará el próximo 8 de marzo.

Aspirantes presidenciales de la Gran Consulta por Colombia destapan sus cartas para recuperar la seguridad en el país

Y en medio del debate de la Gran Consulta Por Colombia organizado en el marco del Gran Foro Colombia 2026 por SEMANA y Dinero, la candidata Vicky Dávila frenó al también aspirante presidencial Juan Carlos Pinzón.

Todo inició luego de que Pinzón, en medio de una réplica, dijera que él se ofendía cuando escuchaba hablar de ‘chumbimba’. Lo anterior, después de que Dávila recalcara en medio del debate que no se podía renunciar a la ‘chumbimba’ contra los criminales.

“Cuando yo oigo hablar de chumbimba me ofendo y siento irrespetado, porque aquí el único que ha tomado decisiones en la vida soy yo. Yo he tenido que enfrentar las decisiones de tomar la acción decidida del Estado para proteger a los colombianos. Esto no es un juego, es una realidad”, dijo Pinzón, quien fue ministro de Defensa durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

Minutos más adelante, Dávila tomó nuevamente la palabra y le respondió a Pinzón.

“Juan Carlos, no se ofenda por la chumbimba, es un término coloquial. Usted dio chumbimba, pero también fue en el gobierno de Juan Manuel Santos, en el que usted trabajó, que empezó toda esta porquería que estamos viendo hoy”, le recordó Dávila a Pinzón.

Posteriormente, la candidata Dávila le pidió a Pinzón dejar de lado la provocación y la prepotencia.

Gran Foro Colombia 2026: ¿para dónde va el país?

“Entonces no se ofenda, que lo que tenemos es que recuperar lo que el gobierno Santos nos dejó y lo que el Gobierno Petro ha terminado de hacer, acabando con la seguridad de Colombia. Es una cosa coloquial. No estamos faltando el respeto. Y déjeme decirle una cosa: yo como periodista he hecho mucho por la tropa, no sé si usted lo hizo por el soldado, por el policía; no soy irrespetuosa, el irrespetuoso es usted. Con todo cariño, Juan Carlos, no. Juan Carlos, el conocimiento que usted tiene en materia de seguridad es superior al de todos y eso yo se lo acepto. Pero no le acepto esa provocación y esa prepotencia de decir que usted es el único”, le dijo puntualmente Dávila a Pinzón.

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?
Vicky Dávila, candidata presidencial por el Movimiento Valientes, en medio del debate de la Gran Consulta por Colombia. Foto: ESTEBAN VEGA

Al final, Pinzón y Dávila limaron asperezas. La candidata le reconoció a el amor que tiene por Colombia, su experiencia y hasta le hizo una propuesta. “Yo le propongo. Yo como presidente lo nombro ministro de Defensa... lo nombro con su experiencia que me parece que sería muy importante para Colombia”. Más adelante, también le ofreció la Vicepresidencia.

Noticias Destacadas