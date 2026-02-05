Gran Foro Colombia 2026

Conseguir recursos públicos sin hacer reforma tributaria, la propuesta que surgió en el debate de candidatos de la Gran Consulta

Los recaudos serían invertidos en la seguridad y a los aportantes se les devolvería la plata en el año siguiente. Así sería la idea.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
5 de febrero de 2026, 10:58 a. m.
DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?
DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país? Foto: Guillermo Torres

Plata. Eso es lo que no hay en lo público, mientras que las necesidades de recursos para financiar tantos pendientes que tiene Colombia son enormes. De cara a las elecciones presidenciales, aunque todos los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño tienen claro que el tema fiscal será uno de los grandes desafíos, poco se aborda el tema económica para proponer salidas.

Las reformas tributarias son impopulares, no hay antecedentes en la memoria que evidencien la existencia de gobiernos recientes que no hayan hecho un proyecto de ley para introducir impuestos o aumentar los existentes.

Con ese preámbulo hay que señalar que, durante el debate de la Gran Consulta por Colombia, realizada durante el Foro convocado por SEMANA y Dinero, surgió una propuesta en ese sentido.

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?
Vicky Dávila, candidata presidencial por el movimiento Valientes Foto: Samanta Chávez

Fue la aspirante presidencial Vicky Dávila, quien habló del tema, al ser preguntada por Yesid Lancheros, quien conducía el debate. Al ser interrogada sobre la manera en que financiaría las grandes inversiones que se requieren para enfrentar los problemas de inseguridad, que son los que más marcan los colombianos en las encuestas como una de las grandes prioridades para un eventual nuevo gobierno, sacó su carta.

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio para este 5 de febrero: así se mueve la moneda en este mercado

Macroeconomía

Después de la reducción de 500 pesos en el galón de la gasolina, ¿es conveniente seguir bajando el precio? Este es el costo de la medida

Macroeconomía

Fenalcarbón anuncia una caída en las exportaciones, agravando la crisis del sector

Macroeconomía

Contraloría General solicitó información a la viceministra de Infraestructura sobre los accesos viales al municipio de Buenaventura

Macroeconomía

Las cifras detrás de dos de los colegios privados más costosos de Bogotá

Macroeconomía

Precio del euro hoy en Colombia: la divisa cierra al alza en la tarde del miércoles 4 de febrero

Macroeconomía

Dólar cerró al alza en Colombia: precio oficial del 4 de febrero

Confidenciales

Lo último que Miguel Uribe Turbay le dijo a Juan Carlos Pinzón. Pocos lo sabían

Confidenciales

Vicky Dávila se confiesa y cuenta qué ha sido lo más difícil de hacer política

Confidenciales

Contundente mensaje de Aníbal Gaviria: “Ni Iván Cepeda ni Abelardo de la Espriella”

“Reforma tributaria no”, dijo Dávila en primer lugar. La estrategia planteada sería la de un aporte que harían los más grandes empresarios de Colombia, equivalente al 1 % de sus ingresos de 2025. Acto seguido afirmó que sería solamente un préstamo, pues la contribución sería devuelta en los siguientes dos años: el 2027 y 2028. “La van a poder descontar al momento de pagar los impuestos”, aseguró.

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?
Yesid Lancheros Director de Semana Foto: ESTEBAN VEGA

Mientras tanto, toda esa plata recaudada vía aporte, que la candidata calculó entre 12 y 15 billones de pesos (un poco más, o al menos igual a lo que recauda una reforma tributaria en promedio) se invertiría en seguridad, uno de los requisitos indispensables para que Colombia logre el anhelado crecimiento económico que podría mejorar el bienestar de todos los ciudadanos. “Reequipamiento, reentrenamiento, garantía de gasolina para las motos de la Policía. Todo lo que nos toque hacer: drones, escudos antidrones, para poder la ponencia necesaria para luchar contra el crimen”, afirmó Ávila.

YouTube video 6b2spWh5nn0 thumbnail

En la propuesta confluyen dos temas claves para el próximo gobierno: crisis fiscal y seguridad, pues es bien sabido que el país lleva 3 años consecutivos sin lograr la meta de recaudo tributario, mientras que la seguridad es uno de los frenos que hay para que los inversionistas tengan la confianza de iniciar nuevos negocios en el territorio nacional.

La candidata explicó que el objetivo de invertir en seguridad es “recuperar los territorios con autoridad legítima del Estado”.

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?
David Luna, candidato presidencial por el movimiento Sí Hay un Camino Foto: ESTEBAN VEGA

Un mundo sin 4x1000, ¿se puede?

Otra de las pocas referencias que hicieron los candidatos participantes en el debate de la Gran Consulta por Colombia fue la que hizo David Luna, quien respondió a la pregunta de si, en una eventual llegada a la Presidencia eliminaría el 4x1000. Con un sí por respuesta, el político estaría quitando del sistema tributaria un gravamen a los movimientos financieros que ha sido fuertemente criticado, porque empezó de manera transitoria y no solo se fue incrementando, sino que se fue quedando en el escenario. Se le culpa de ser responsable de frenar la inclusión financiera, pero eso sí, es un gran aportante de recaudo tributario, como lo evidencia la estadística de la Dian, según la cual, en 2025 puso 16,2 billones de pesos, más que una reforma tributaria.

Más de Macroeconomía

La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF

Dólar en casas de cambio para este 5 de febrero: así se mueve la moneda en este mercado

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Conseguir recursos públicos sin hacer reforma tributaria, la propuesta que surgió en el debate de candidatos de la Gran Consulta

Baja gasolina votos

Después de la reducción de 500 pesos en el galón de la gasolina, ¿es conveniente seguir bajando el precio? Este es el costo de la medida

Exportación carbon

Fenalcarbón anuncia una caída en las exportaciones, agravando la crisis del sector

La Contraloría General ya habría requerido al Ministerio de Hacienda para que haga las explicaciones del caso, en relación con lo sucedido con el decreto presupuestal.

Contraloría General solicitó información a la viceministra de Infraestructura sobre los accesos viales al municipio de Buenaventura

COLEGIO MARYMOUNT BOGOTÁ

Las cifras detrás de dos de los colegios privados más costosos de Bogotá

Billetes Euros

Precio del euro hoy en Colombia: la divisa cierra al alza en la tarde del miércoles 4 de febrero

Se cree que esta semana y la entrantela tasa de cambio tendría sus valores más altos de 2024 por la incertidumbre electoral en Estados Unidos.

Dólar cerró al alza en Colombia: precio oficial del 4 de febrero

La industria farmacéutica de innovación trabaja para reducir los tiempos en que los nuevos medicamentos llegan a los pacientes colombianos.

Industria farmacéutica de la India explora nuevas alianzas comerciales en Colombia

Números ganadores de Miloto.

Nuevo millonario en Colombia: cayó Miloto y esta es la cifra que se llevó el afortunado

Noticias Destacadas