Gran Foro Colombia

El fuerte ajuste que tendría que hacer Colombia para retomar la Regla Fiscal

El gerente del Banco Mundial en el país destapó el cálculo. Habló en el Gran Foro Colombia 2026, organizado por SEMANA.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
4 de febrero de 2026, 5:32 p. m.
Peter Siegenthaler, gerente país del Banco Mundial en Colombia.
Peter Siegenthaler, gerente país del Banco Mundial en Colombia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Si bien cifra que han estimado varios estudios —y hasta el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf)— que tendría que hacer el gobierno para tratar de emparejar las finanzas públicas en Colombia caracterizadas por menos ingresos, más gasto, a la par con un alto déficit fiscal y una deuda elevada, es alto, la que ha calculado el Banco Mundial es escalofriante.

Mientras el Carf ha mencionado un ajuste de al menos 40 billones de pesos, Peter Siegenthaler, gerente país del Banco Mundial en Colombia, destapó durante el Gran Foro Colombia 2026, organizado por SEMANA y Dinero, una cifra “muy grande”, según la catalogó Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, quien se encargó de entrevistar al líder de la entidad de la banca multilateral en Colombia.

Según Siegenthaler, para volver a retomar la senda de la ley de Regla Fiscal, que es la que permite un control del déficit fiscal, no solo nos tardaríamos hasta 2028, sino que se necesitaría hacer un ajuste de 4 % del PIB.

Analistas advierten que Colombia no es un país de alto riesgo, pero sí de alta fricción, en el Gran Foro Colombia 2026

Si cada punto del PIB está en 19,5 billones de pesos, implicaría apretarse el cinturón casi hasta quedar sin oxígeno, pues se estaría hablando de cerca de 80 billones de pesos. “El reto es grande pero no imposible”, subrayó el experto.

Macroeconomía

Industria farmacéutica de la India explora nuevas alianzas comerciales en Colombia

Loterías

Nuevo millonario en Colombia: cayó Miloto y esta es la cifra que se llevó el afortunado

Macroeconomía

El dinero ya no promete futuro: así se explica el nihilismo financiero

Macroeconomía

El problema no es la ideología, es la falta de reglas claras en el país, señalan expertos en el Gran Foro Colombia 2026

Macroeconomía

Crisis fiscal, la bomba de tiempo para el próximo gobierno. Gerente del Banco Mundial indica el camino en el Gran Foro Colombia

Macroeconomía

¿La economía esta creciendo de verdad? Hablan los empresarios de los sectores que más jalonan al país en el Gran Foro Colombia 2026

Macroeconomía

Analistas advierten que Colombia no es un país de alto riesgo, pero sí de alta fricción, en el Gran Foro Colombia 2026

Nación

Procurador Gregorio Eljach cuestionó a grupos ilegales que protagonizan violencia en época electoral: “Yo no reconozco guerrillas”

Nación

Hernán Penagos, registrador nacional, alerta: en varios municipios, grupos armados ilegales tendrían “intereses políticos” en las elecciones

Nación

🔴 Gran Foro Colombia 2026: el registrador, el procurador y el contralor general conversan sobre los retos para las elecciones

Siegenthaler explicó que lo fiscal está entre lo más importante para enfrentar, porque frena la inversión y se requiere espacio financiero para atender las prioridades de desarrollo.

¿La economía esta creciendo de verdad? Hablan los empresarios de los sectores que más jalonan al país en el Gran Foro Colombia 2026

No en vano, según mencionó su interlocutor: de no ser por las operaciones con la deuda pública que recientemente se hicieron desde el Ministerio de Hacienda, estaríamos hablando de un déficit fiscal de 8 % del PIB, algo, a todas luces, descomunal, si se tiene en cuenta que después de la pandemia, gran parte de los países han retomado la senda reduccionista de ese indicador.

El reto con lo fiscal, entonces, es difícil, pero no imposible, señaló Siegenthaler en el Gran Foro Colombia 2026.

🔴 Gran Foro Colombia 2026: líderes de distintos sectores económicos hablan de los retos que tendrán para este año

Más de Macroeconomía

La industria farmacéutica de innovación trabaja para reducir los tiempos en que los nuevos medicamentos llegan a los pacientes colombianos.

Industria farmacéutica de la India explora nuevas alianzas comerciales en Colombia

Números ganadores de Miloto.

Nuevo millonario en Colombia: cayó Miloto y esta es la cifra que se llevó el afortunado

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026

El fuerte ajuste que tendría que hacer Colombia para retomar la Regla Fiscal

-

El dinero ya no promete futuro: así se explica el nihilismo financiero

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 PANEL DE DILEMAS | Más oportunidades que riesgos: perspectivas para 2026 Obje Oliver Wack Gerente General de Control Risks para Colombia y la Región Andina María Soledad Mosquera Directora sectorial S&P Global, Colombia y Panamá, NSR César Pabón Director ejecutivo de Investigaciones Económicas Corficolombiana Modera: José Ignacio López Presidente del Centro de Pensamiento Económico - ANIF

El problema no es la ideología, es la falta de reglas claras en el país, señalan expertos en el Gran Foro Colombia 2026

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026

Crisis fiscal, la bomba de tiempo para el próximo gobierno. Gerente del Banco Mundial indica el camino en el Gran Foro Colombia

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026

¿La economía esta creciendo de verdad? Hablan los empresarios de los sectores que más jalonan al país en el Gran Foro Colombia 2026

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 PANEL DE DILEMAS | Más oportunidades que riesgos: perspectivas para 2026 Obje Oliver Wack Gerente General de Control Risks para Colombia y la Región Andina María Soledad Mosquera Directora sectorial S&P Global, Colombia y Panamá, NSR César Pabón Director ejecutivo de Investigaciones Económicas Corficolombiana Modera: José Ignacio López Presidente del Centro de Pensamiento Económico - ANIF

Analistas advierten que Colombia no es un país de alto riesgo, pero sí de alta fricción, en el Gran Foro Colombia 2026

Dólar al alza

Dólar aumentó su precio en la jornada de este 4 de febrero: precio oficial en la Bolsa

Dólar dólares

¿Cómo se comportará el dólar en la primera semana de febrero del 2026? Esto dicen los analistas

Noticias Destacadas