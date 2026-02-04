El fuerte ajuste que tendría que hacer Colombia para retomar la Regla Fiscal

Si bien cifra que han estimado varios estudios —y hasta el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf)— que tendría que hacer el gobierno para tratar de emparejar las finanzas públicas en Colombia caracterizadas por menos ingresos, más gasto, a la par con un alto déficit fiscal y una deuda elevada, es alto, la que ha calculado el Banco Mundial es escalofriante.

Mientras el Carf ha mencionado un ajuste de al menos 40 billones de pesos, Peter Siegenthaler, gerente país del Banco Mundial en Colombia, destapó durante el Gran Foro Colombia 2026, organizado por SEMANA y Dinero, una cifra “muy grande”, según la catalogó Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, quien se encargó de entrevistar al líder de la entidad de la banca multilateral en Colombia.

Según Siegenthaler, para volver a retomar la senda de la ley de Regla Fiscal, que es la que permite un control del déficit fiscal, no solo nos tardaríamos hasta 2028, sino que se necesitaría hacer un ajuste de 4 % del PIB.

Analistas advierten que Colombia no es un país de alto riesgo, pero sí de alta fricción, en el Gran Foro Colombia 2026

Si cada punto del PIB está en 19,5 billones de pesos, implicaría apretarse el cinturón casi hasta quedar sin oxígeno, pues se estaría hablando de cerca de 80 billones de pesos. “El reto es grande pero no imposible”, subrayó el experto.

Siegenthaler explicó que lo fiscal está entre lo más importante para enfrentar, porque frena la inversión y se requiere espacio financiero para atender las prioridades de desarrollo.

¿La economía esta creciendo de verdad? Hablan los empresarios de los sectores que más jalonan al país en el Gran Foro Colombia 2026

No en vano, según mencionó su interlocutor: de no ser por las operaciones con la deuda pública que recientemente se hicieron desde el Ministerio de Hacienda, estaríamos hablando de un déficit fiscal de 8 % del PIB, algo, a todas luces, descomunal, si se tiene en cuenta que después de la pandemia, gran parte de los países han retomado la senda reduccionista de ese indicador.

El reto con lo fiscal, entonces, es difícil, pero no imposible, señaló Siegenthaler en el Gran Foro Colombia 2026.