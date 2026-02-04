Enrique Peñalosa habló del ‘corrientazo’ que vivió hace algunos días: “Fue un dolor fuerte”

Enrique Peñalosa, precandidato presidencial, participó en el primer debate presidencial entre los nueve aspirantes de La Gran Consulta por Colombia, organizado por SEMANA en el marco del Gran Foro Colombia 2026.
Durante el encuentro, el exalcalde de Bogotá respondió a una serie de preguntas rápidas formuladas por el director de este medio, Yesid Lancheros, que abordaron aspectos personales, políticos y de su trayectoria en la administración pública.
Uno de los primeros temas fue un episodio reciente en el que Peñalosa sufrió una descarga eléctrica mientras intentaba tomarse una fotografía con dos seguidoras.
Ante la pregunta “¿Le dolió el corrientazo?”, respondió: “A ver, la verdad sí, claro que sí me dolió. Fue un dolor fuerte, pero felizmente pasó rápido”.
El debate también incluyó preguntas sobre su relación con el presidente Gustavo Petro. Peñalosa relató algunos encuentros del pasado:
“Una anécdota curiosa es que yo conocí a Petro cuando fui director de Planeación de Cundinamarca por allá en el 81, 82, cuando él era medio guerrillero y yo lo conocí en Zipaquirá”.
Agregó que coincidió con Petro posteriormente durante la inauguración de un proyecto de vivienda social, aunque señaló que actualmente solo escucha críticas al proyecto del metro de Bogotá.
Consultado sobre la gestión del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, Peñalosa evitó inicialmente asignar una calificación numérica, pero finalmente respondió:
“A mí me parece bueno, no me gusta ponerle nota, pero me parece que ha hecho un buen trabajo, es una persona integrativa, un equipo con mucha gente excelente”, y luego aceptó una valoración de “8” sobre 10.
En otra de las preguntas rápidas, se le pidió definir con una palabra al senador Iván Cepeda. Al respecto, señaló: “Habla mucho de que es el pueblo, pero nunca en su vida he conocido yo nada concreto que haya hecho por el pueblo. ¡Nada!”.