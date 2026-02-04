Gran Foro Colombia

Enrique Peñalosa habló del ‘corrientazo’ que vivió hace algunos días: “Fue un dolor fuerte”

El exalcalde de Bogotá participó en el primer debate presidencial de SEMANA, en el marco del Gran Foro Colombia 2026.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
4 de febrero de 2026, 11:54 p. m.
Enrique Peñalosa, candidato presidencial por el Partido Oxígeno.
Enrique Peñalosa, candidato presidencial por el Partido Oxígeno. Foto: ESTEBAN VEGA

Enrique Peñalosa, precandidato presidencial, participó en el primer debate presidencial entre los nueve aspirantes de La Gran Consulta por Colombia, organizado por SEMANA en el marco del Gran Foro Colombia 2026.

Durante el encuentro, el exalcalde de Bogotá respondió a una serie de preguntas rápidas formuladas por el director de este medio, Yesid Lancheros, que abordaron aspectos personales, políticos y de su trayectoria en la administración pública.

Uno de los primeros temas fue un episodio reciente en el que Peñalosa sufrió una descarga eléctrica mientras intentaba tomarse una fotografía con dos seguidoras.

Ante la pregunta “¿Le dolió el corrientazo?”, respondió: “A ver, la verdad sí, claro que sí me dolió. Fue un dolor fuerte, pero felizmente pasó rápido”.

Confidenciales

David Luna confesó el día que le empezó a dar miedo viajar en avión

Confidenciales

Juan Daniel Oviedo reveló por qué le rechazó a Petro continuar en el Dane

Confidenciales

Mauricio Cárdenas escogió a Vicky Dávila como la candidata que más le sorprendió de La Gran Consulta: “Nos habíamos dado mucho palo”

Confidenciales

Juan Manuel Galán responde a si está peleado con Carlos Fernando Galán: “Mi hermano es mi hermano”

Confidenciales

“Siguiente pregunta”: la simpática respuesta de Paloma Valencia a un tema del Centro Democrático

Confidenciales

Experto califica como “populista” y “electoral” la reducción de $500 en el precio de la gasolina

Confidenciales

Katherine Miranda celebra decisión del CNE sobre la candidatura de Iván Cepeda: “Estamos cansados de los abusos del petrismo”

Confidenciales

Enrique Peñalosa se electrocutó cuando intentó tomarse una foto con dos seguidoras: gritó del dolor

Confidenciales

Enrique Peñalosa lanza dura crítica contra Petro por pedir a Estados Unidos que regrese a Maduro a Venezuela: “¿Estaba bajo algún efecto?"

Confidenciales

Enrique Peñalosa agradece a los integrantes de la Gran Consulta por Colombia por incluirlo: “Lo vamos a lograr”

🔴 Debate La Gran Consulta por Colombia EN VIVO: las estrategias de seguridad de los candidatos presidenciales

El debate también incluyó preguntas sobre su relación con el presidente Gustavo Petro. Peñalosa relató algunos encuentros del pasado:

“Una anécdota curiosa es que yo conocí a Petro cuando fui director de Planeación de Cundinamarca por allá en el 81, 82, cuando él era medio guerrillero y yo lo conocí en Zipaquirá”.

Agregó que coincidió con Petro posteriormente durante la inauguración de un proyecto de vivienda social, aunque señaló que actualmente solo escucha críticas al proyecto del metro de Bogotá.

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?
Enrique Peñalosa, candidato presidencial por el Partido Oxígeno. Foto: ESTEBAN VEGA

Consultado sobre la gestión del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, Peñalosa evitó inicialmente asignar una calificación numérica, pero finalmente respondió:

“A mí me parece bueno, no me gusta ponerle nota, pero me parece que ha hecho un buen trabajo, es una persona integrativa, un equipo con mucha gente excelente”, y luego aceptó una valoración de “8” sobre 10.

En otra de las preguntas rápidas, se le pidió definir con una palabra al senador Iván Cepeda. Al respecto, señaló: “Habla mucho de que es el pueblo, pero nunca en su vida he conocido yo nada concreto que haya hecho por el pueblo. ¡Nada!”.

Más de Confidenciales

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

David Luna confesó el día que le empezó a dar miedo viajar en avión

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Juan Daniel Oviedo reveló por qué le rechazó a Petro continuar en el Dane

Mauricio Cárdenas y Vicky Dávila

Mauricio Cárdenas escogió a Vicky Dávila como la candidata que más le sorprendió de La Gran Consulta: “Nos habíamos dado mucho palo”

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Juan Manuel Galán responde a si está peleado con Carlos Fernando Galán: “Mi hermano es mi hermano”

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Enrique Peñalosa habló del ‘corrientazo’ que vivió hace algunos días: “Fue un dolor fuerte”

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

“Siguiente pregunta”: la simpática respuesta de Paloma Valencia a un tema del Centro Democrático

Según la Procuraduría, el exfuncionario indicó que recibió Diésel, pero en realidad se recibió combustible corriente.

Experto califica como “populista” y “electoral” la reducción de $500 en el precio de la gasolina

Katherine Miranda e Iván Cepeda.

Katherine Miranda celebra decisión del CNE sobre la candidatura de Iván Cepeda: “Estamos cansados de los abusos del petrismo”

Estas son las imágenes de la reunión del presidente Donald Trump con el presidente Gustavo Petro. La cita fue en la oficina oval de la Casa Blanca.

“Siempre me opuse a que usaran la relación Colombia–EE. UU. como arma electoral”, dicen tras la reunión entre Trump y Petro

Lucy Cruz de Quiñones, nueva presidenta de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

Lucy Cruz de Quiñones se convierte en la primera mujer en ser presidenta de la Academia Colombiana de Jurisprudencia

Noticias Destacadas