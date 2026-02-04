¿Juan Daniel Oviedo sigue viviendo en Bosa? Así respondió | Debate en el Gran Foro Colombia 2026

Juan Daniel Oviedo, hoy precandidato presidencial de la denominada Gran Consulta, fue consultado sobre por qué se fue a vivir a Bosa, localidad del sur de Bogotá.

En su momento, la decisión generó un gran debate nacional, toda vez que muchos sectores lo consideraron una medida populista de un “gomelo”, como le llegaron a decir por su manera de hablar. El entonces candidato a la Alcaldía de Bogotá, hoy candidato presidencial, defendió su posición y terminó segundo en la contienda electoral capitalina.

“En lo personal, a mí me pareció que la experiencia de haber vivido en Mompox un mes, después de mi salida del Dane, me sirvió para entender las dinámicas de cómo viven las personas en condiciones distintas. Yo nací en Villa Luz, crecí en Normandía, después de los 14 años viví en Cedritos, pero me parece importante conocer experiencias de vida en otras localidades de la ciudad”, comentó en aquella oportunidad Juan Daniel Oviedo, mientras defendía irse a vivir a una localidad del sur de Bogotá, con un estilo de vida de personas con necesidades económicas muy distantes a su estilo de vida.

“Justo al frente de la casa donde yo vivo, a las 4:30 a. m. ya empieza a salir gente para tomar el alimentador, para ir al portal, y hay una banda que con un bate le da por la espalda a la gente para quitarles el teléfono o para quitarles sus pertenencias”, manifestó en ese momento en SEMANA.

Otro de los puntos que abordó Oviedo en ese momento fue el de la movilización en este sector; detalló que tardaba 53 minutos en el tramo troncal, desde el portal hasta la calle 26 con Caracas. “En la ruta alimentadora, a veces deberíamos utilizar la semaforización inteligente”, añadió.

Por otro lado, a título de experiencia, dijo que la conexión a la red wifi no fue la más favorable para el precandidato y su familia. “Tengo muy mala señal de internet en el primer piso donde estamos viviendo Sebastián, Morita (su mascota) y yo. Entonces, hay que salir a la puerta para poder revisar los mensajes de WhatsApp o las redes cuando estamos por la noche”, compartió Juan Daniel Oviedo.

Bajo ese contexto, en el debate de precandidatos, ahora en 2026, con las aspiraciones de Oviedo de llegar a la Presidencia de Colombia, a Oviedo se le preguntó si sigue viviendo en Bosa.

“Viví un año y ahora Bosa se convirtió en más de 12.000 kilómetros de recorridos en flota y conversaciones en la calle y terminales de transporte del país”, respondió.

Oviedo compite por la nominación a la Presidencia de Colombia con sus compañeros Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa; Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá; Juan Manuel Galán, jefe del Nuevo Liberalismo; Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia; Paloma Valencia, senadora; Vicky Dávila, periodista; Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y David Luna, excongresista. Todos se someterán a una consulta el 8 de marzo de 2026 y el ganador seguirá en contienda frente a aspirantes de otras corrientes políticas.

Juan Daniel Oviedo, precandidato presidencial por el movimiento Con Toda por Colombia, el 4 de febrero de 2026, en Bogotá Foto: ESTEBAN VEGA

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor (a) asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.